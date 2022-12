Activista cubano de derechos humanos denuncia que será expulsado de Bolivia

MIAMI.- "Acabo de salir de la oficina migratoria con una orden de expulsión del Estado Plurinacional de Bolivia". Así dijo Magdiel Jorge Castro en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Castro, quien es activista por los derechos humanos y la democracia en Cuba, es residente en Bolivia desde 2019 y denuncia que su expulsión del país se debe a su "activismo en las redes sociales contra la dictadura cubana".

Con el #abajoladictadura y más de 99 mil reproducciones en su video compartido sobre la expulsión, Castro contó a Telemundo 51 cómo fue citado y entrevistado, con lo que considera son técnicas propias del aparato represivo cubano.

"Querían grabar la entrevista, yo me negué, comenzaron a preguntarme, practicamente parecia una entrevista de la Interpol, preguntarme vpinculos con ONG, con personalidades de la política boliviana a la que no conozco, defensores de los derechos humanos de Boivia que no conozco, quién me paga, cuánto me pagan", relató Magdiel Jorge Castro.

Incrédulo por la situación, Castro dice que tiene un futuro incierto, debido a la influencia de la dictadura cubana en la región.

"Hay que recordar que la semana anterior, (Luis) Arce Catacora (presidente Bolivia) estuvo en La Habana en una reunión del ALBA junto a otros del continente", señala el activista.

"Mi respuesta ante esto fue la increduldad, (pero) yo salí de ahí convencido de que el régimen cubano tiene una influencia enorme en los gobiernos de la región, en estados que deberian ser democráticos y garantes del derecho", agregó.

Cuenta que el climax de lo ocurrido es cuando un funcionario le entrega "una carpeta con screen shot de mis tuits".

"Tengo la certeza absoluta de que esto vino desde La Habana por orden del gobierno cubano", asegura Castro.

Con apenas tres días para apelar la orden de expulsión, con fecha vencimiento este miércoles 21 de diciembre, el joven de 27 años, evalúa la salida a otras naciones donde pueda continuar con su activismo político.

Rechaza la idea de ir a Cuba. "Tengo una pocas semanas para ver a donde puedo ir y lo estaré anunciando", dijo.