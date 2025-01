Accidente en autopista Turnpike en Broward obliga al cierre de la vía en sentido norte

Un aparente accidente de varios autos está causando retrasos el jueves por la mañana en la autopista Turnpike de Florida (SR-821) en dirección norte en el condado de Broward.

El incidente fue reportado por primera vez antes de las 2 a.m. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido pero imágenes desde el lugar mostraban una lona que aparentemente cubría un cuerpo.

Todos los carriles hacia el norte en la importante autopista fueron cerrados entre Red Road y University Drive.

Las rutas alternativas incluyen Miramar Parkway.

El video de la escena muestra un automóvil volcado y otro que luce aplastado, con las ventanas destrozadas.

This message is being recorded at 2:27 am. There has been A crash on Florida's Turnpike, northbound at mile post 43, beyond northwest 57th avenue. All lanes are closed. Motorists are asked to seek an alternate route. https://t.co/ogX7tCrvxZ