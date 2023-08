Abogado defensor intenta desacreditar al testigo en el caso contra ex oficial de Hialeah

Con dos pelucas en corte, una de color negro y otra rubia, el abogado defensor del ex oficial de Hialeah Rafael Otano intentaba exculpar a su representado mientras quería demostrar que el testimonio de José Ortega no era creíble, pues el ex oficial tiene el cabello negro.

Pero Ortega, no se dejó intimidar y dijo: "Yo me confundí en el color del pelo, no en lo que me hicieron ellos".

Durante más de una hora, Michael Pizzi, abogado del ex oficial Rafael Otano, hizo múltiples preguntas a Ortega sobre dos incidentes ocurridos en noviembre de 2022 en los que fue arrestado por posesión de drogas, específicamente cocaína y metanfetaminas, por los cuales se consideró que había cumplido sentencia por el tiempo que estuvo en la cárcel en espera de juicio.

José Ortega dijo en todo momento no entender por qué salían a relucir aquí sus antecedentes penales. "Yo vine a hablar de mi caso. No me traten de confundir", remarcó.

Pero, el abogado defensor del exoficial de policía dijo que Ortega estaba en espera de un tercer proceso penal, debido a posesión de sustancias controladas que podrían llevarle a 20 años de cárcel.

Michael Pizzi recalcó que ese proceso contra Ortega es seguido por la misma fiscalía que lo traía hoy como testigo en este caso.

El abogado dejó entrever que la comparecencia de Ortega como testigo podía ser parte de un posible acuerdo con la fiscalía para no ser condenado por el caso que tiene pendiente.

Con varias preguntas, el abogado trató de demostrar que el arresto de Ortega había sido a menos de 200 pies de un establecimiento por posesión de bebidas alcohólicas.

Pizzi leyó una transcripción del testigo que decía: "Él llegó. Me vio con la cerveza". ¿Usted niega haber dicho eso?, le preguntó el abogado defensor.

A lo que Ortega ripostó: "Yo no dije nada de eso". Luego agregó que había tomado, pero que no estaba ebrio.

"¿Cuál es la verdad, lo que usted dice aquí en corte o lo que está en la transcripción?", le preguntó Pizzi, a lo que Ortega respondió: "Lo que estoy diciendo yo es la verdad".

Pizzi intentaba fundamentar que el arresto se debía al estado de ebriedad de Ortega y la alteración del orden público.

El oficial de policía de Hialeah, Rafael Otano y su ex-colega Lorenzo Orfila, enfrentan acusaciones de secuestrar a José Ortega, un hombre desamparado, al que presuntamente llevaron aun área fuera de la jurisdicción de Hialeah, donde lo golpearon y lo abandonaron.