A punta de pistola roban un reloj Rolex valorado en 40 mil dólares

Michael González, víctima del robo, dice que “eso nunca me pasa porque yo siempre estoy armado, porque se qué hay cosas malas que pasan aquí”.

Pero Michael González vivió para contar el robo armado del que fue víctima, a plena luz del día y en su propia casa, en el SW de Miami Dade.

“Llegó un carro por aquí se bajó del carro con la pistola ya entrando por aquí y me pidió el reloj. Estaba vigilándome era un reloj de 40 mil dólares”.

La víctima asegura que “Ayer es el único día de mi vida que no tengo mi arma arriba de mí, tengo permiso para tener mi arma, y en ese momento yo solo dije que no me dé un tiro, porque si alguien saca una pistola en mi opinión es para darle un tiro a alguien”.

Lo ocurrido, este martes 1 de septiembre, quedó registrado en las cámaras de vigilancia de la propiedad de la víctima. En una secuencia de apenas 1 minuto 12 segundos que le permitió a González describir al menos a uno de sus aparentes asaltantes.

“Tenía un skim mask que sólo se le veían los ojos, ojos oscuros. Era un muchacho joven alto como 6 pies... 5’9 por ahí”.

Son tres muchachos, los dos que estaban en un carro, el que estaba manejando, el que salió con la pistola y el que estaba en el otro carro.

Tres presuntos sospechosos que ahora son buscado por la policía de Miami Dade. González suma a esta búsqueda una jugosa recompensa por información que le permita obtener su valiosa prenda de regreso.

“El arresto de las 3 personas y el reloj para atrás y yo le doy 10 mil pesos”

Cualquiera con información puede llamar a la línea de alto al crimen al 305-471-TIPS.