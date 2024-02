La unidad especializada de la Policía de Miami aborda el creciente número de delitos contra niños en Internet

Según los detectives de una unidad especializada del Departamento de Policía de Miami, los delitos en Internet contra niños se han triplicado en los últimos años.

Los oficiales de la unidad se sentaron con NBC6 en enero para una mirada exclusiva detrás de escena del trabajo que hacen para convertir una pista en un arresto. Luego, esta semana, NBC6 estuvo en la escena cuando SWAT entregó una orden judicial a un sospechoso acusado de poseer material de abuso sexual infantil.

"Facebook, Snapchat, Instagram, todos, por ley federal, tienen que reportar cualquier material sospechoso de abuso sexual infantil, lo que llamamos CSAM", dijo un detective a NBC6. "Eso pasa a través del NCMEC, que es el Centro Nacional para Niños Desaparecidos [y Explotados]".

Los agentes que trabajan dentro de la unidad no querían que se revelaran sus nombres ni que se mostraran sus rostros ante la cámara debido a la naturaleza de sus investigaciones, que a menudo requieren un trabajo encubierto.

Con información de las plataformas de redes sociales y del NCMEC, los detectives dijeron que luego pueden limitar la ubicación del material sospechoso de abuso sexual infantil a una región determinada.

"Básicamente lo investigamos a partir de direcciones IP y realizamos una localización inversa, y nuestra investigación continúa, básicamente, a partir de ahí", dijo uno de los detectives. "Eso implica algo de lo que vamos a hacer hoy: vigilancia".

NBC6 estuvo con detectives de Miami mientras vigilaban el apartamento de un sospechoso en particular, que se cree que está relacionado con material de abuso sexual infantil relacionado con una niña.

"Esta persona ya hemos identificado quién es. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es dónde lo ubicamos en la casa antes, una vez que lo identificamos como el perpetrador", dijo el sargento. "Ahora, lo que estamos haciendo es simplemente colocarlo en la casa antes de ejecutar la orden judicial. Queremos asegurarnos de que esté aquí".

Las autoridades dijeron que previamente habían vigilado la residencia en cuestión para determinar quién más vivía allí, como es habitual en sus investigaciones.

"El NCMEC hace un buen trabajo al informarnos si el contenido que nos envían, si el niño ya ha sido identificado. Tienen su propia gente que hace eso", dijo uno de los detectives. "Si recibimos un aviso cibernético en el que no se identifica a un niño, entonces se maneja un poco en una escala de prioridad diferente. Entonces, la mayoría de los niños que vemos, cuando hacemos un arresto, ya son conocidos, lo que significa que no están desaparecidos. Sabemos que no están siendo abusados sexualmente activamente".

El miércoles, los detectives de la unidad de Crímenes de Internet contra Niños (ICAC) estuvieron acompañados por agentes de la Policía de Miami, SWAT y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para cumplir una orden judicial para un caso diferente en la Pequeña Habana.

"Es más seguro. Están más capacitados. Tienen un equipo completo", dijo un detective a NBC6. "Cuando entregas estas órdenes judiciales, o entras en una casa donde [...] ya han decidido que si la policía llega a su puerta algún día, van a contraatacar o van a Intenta escapar y correr."

Antes de ejecutar la orden el miércoles, los oficiales de ICAC informaron a los equipos SWAT del Departamento de Policía de Miami sobre las personas que buscaban, sus roles sospechosos y el orden de entrada. Este caso en particular estaba relacionado con la posesión de material de abuso sexual infantil.

"El 14 de febrero de 2024, se ejecutó una orden de registro residencial en la residencia del acusado", decía el informe de arresto. "Durante la entrevista, al acusado se le presentaron imágenes de CSAM que fueron cargadas en su cuenta de Google. El acusado [redactado]. Durante el registro de la residencia, las fuerzas del orden incautaron múltiples dispositivos electrónicos, incluido el teléfono Android del acusado".

Después de que SWAT asegurara la escena el miércoles por la mañana, oficiales de ICAC e investigadores forenses ingresaron a la propiedad y comenzaron a documentar lo que había allí, tomando fotografías y videos, y marcando lo que encontraron.

Bernis Vargas-Torres, de 23 años, fue detenido. Compareció ante el tribunal de fianzas el jueves y ha sido acusado de múltiples cargos de posesión de imágenes que representan actos sexuales de un niño.

"Un examen forense preliminar del teléfono del acusado reveló múltiples archivos que cumplen con los criterios para material de abuso sexual infantil según los estatutos del estado de Florida", decía el informe del arresto.

Los detectives dijeron que se estimaba que los niños en el material de abuso sexual tenían entre 4 y 9 años.

"Hay momentos en los que es difícil, pero a medida que pasas por esos momentos, te recuerdas a ti mismo que hay un propósito por el que lo haces, y no es para todos", dijo un detective. NBC6, compartiendo cómo impulsa este desafiante trabajo. "Alguien tiene que hacerlo porque este es un problema mucho mayor de lo que, diría, la mayoría de la gente cree. Está creciendo, literalmente, mes a mes".

Los detectives también dijeron que no existe un grupo demográfico específico para los delincuentes en estos casos.

Aunque muchos de los consejos de la unidad comienzan con contenido encontrado en las redes sociales y otras plataformas en línea, los detectives dijeron que también han visto casos en los que los delincuentes piratearon cámaras de seguridad domésticas para obtener una visión interna de la vida privada de los ciudadanos, e incluso situaciones en las que los delincuentes han tomado fotografías inapropiadas o han intentado establecer contacto con niños en público.

"Incluso uno importante ahora es Roblox. Uno cree que son solo los niños. Hay perpetradores en estos sitios de juegos y cosas así, tratando de atraer a estos niños", dijo un detective. "Recibimos, lo que llamamos aquí, casos de piso, es decir, la mayor parte del empate, para nosotros, un padre revisará el teléfono de su hijo o cualquier tipo de tableta o lo que sea, y verá que están enviando videos. o enviar fotografías o recibir o hacer algo que se supone que no deben hacer. Entonces, vendrán aquí y lo reportarán. Estamos empezando a recibirlos cada vez más".

Los integrantes del ICAC dijeron que la participación de los padres y tutores es clave para detectar esta explotación.

"Es importante que los padres no envíen a sus hijos a su habitación con sus tabletas o sus teléfonos sin saber lo que están haciendo", dijo uno de los detectives. "Revísalo. Si pasas y ves algo, entra aquí. Si vives en la ciudad de Miami, avísanos para que podamos ayudarte".