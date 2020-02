Hope Hicks regresa a la Casa Blanca

Hope Hicks, quien fuera una de las asesoras más cercanas del presidente Donald Trump, regresa a la Casa Blanca.

La joven trabajará junto a Jared Kushner, el yerno del presidente, y no será parte del área de Comunicaciones, según reporta el diario The New York Times.

Hicks fue la directora de Comunicaciones de la Casa Blanca hasta el 2018, cuando dejó el cargo.

El plan de gasto federal para el año fiscal 2021 prevé 2,000 millones de dólares para la construcción del polémico muro fronterizo con México.

Tras su alejamiento de la Casa Blanca hace casi dos años, Hicks se mudó a California donde se unió a Fox Corporation como vicepresidenta ejecutiva y directora de Comunicaciones.

''He trabajado con Hope por casi seis años y puedo decir sin duda alguna que ella es una de las personas más talentosas e inteligentes con las quee he cruzado en mi vida'', dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.