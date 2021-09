Qué pasa con los fondos federales para prevenir desalojos

El COVID-19 no solo afecto la salud de millones de estadounidenses sino también sus bolsillos.“No hay duda de por causa de la pandemia ha habido mucha gente que no han podido pagar su renta y obviamente, aunque no han podido pagar la renta, no hay nada en la ley que los libera de pagar la renta entonces si es un problema que hay que resolver”, dice Juan Pérez, abogado experto en bienes raíces.

Buscando ayudar a esos inquilinos el gobierno federal anunció que le había enviado miles de millones de dólares a los estados para pagar alquileres y servicios públicos. Pero nosotros encontramos que mucho del dinero federal aprobado por el congreso aun no le llega a quienes lo necesitan.

El Departamento del Tesoro reportó que sólo el 12 porciento de la primera ronda de esa asistencia, unos 25 mil millones de dólares han sido distribuidos, en parte, porque cada vez que el dinero pasa de agencia, debe procesarse. Del gobierno federal, al estatal o al local. “Al recibirlo los condados, cada condado siendo una entidad gubernamental independiente ahora ellos internamente tienen que también poner la infraestructura para poder procesar y distribuir los fondos”, dice Pérez.

A nivel estatal, de los 871 millones aprobados, sólo 22 millones se distribuyeron antes del 17 de agosto. Un portavoz del departamento de niños y familias dijo que algunos retrasos se deben a requisitos del gobierno federal para para procesar los fondos, como obtener la verificación de los propietarios durante la aplicación. “Esa doble autenticación digamos, o verificación, por el landlord y por el inquilino son parte de los protocolos de seguridad para estar seguro de que el dinero alcanza al que tiene que alcanzar”, dice Pérez.

A nivel local, los condados del sur de la Florida lo han hecho mejor. De los fondos federales que recibió Miami-Dade para ayudar a los inquilinos, 80 porciento fue procesado antes del 23 de agosto. En Broward, 21 porciento fue procesado antes del 17 de agosto.

En un comunicado, un representante del condado Broward nos dijo que la cifra es menor, porque el portal abrió más de un mes después del de Miami-Dade y que “el condado ha asignado a 25 empleados para acelerar la revisión de las aplicaciones” y ayudar al proveedor contratado para operar el portal. Agregaron que se están enfocando en “inquilinos que sometieron sus aplicaciones en abril, mayo y junio” que “tienen más probabilidad de ser desalojados por falta de pago de alquiler”

Sandra Denis del centro de trabajadores de Miami dice que los gobiernos locales deberían ofrecer más asistencia para que los inquilinos completen las aplicaciones correctamente y reúnan toda su documentación.

Según el abogado Juan Pérez, errores en las aplicaciones también suelen dilatar la entrega del dinero. “Si hay una licencia que esta vencida pero la gente no se dio cuenta porque no lo renovó porque no estaba manejando en el 2020, estaba en su casa, son esos detalles que legalmente son muy importantes para poder verificar la veracidad del caso”, dice Pérez.

Buscando agilizar la entrega de este dinero a quienes más lo necesitan, el departamento de niños y familias dice que están permitiendo que inquilinos sometan licencias de conducir vencidas entre otras concesiones. El condado Broward nos dice que espera ponerse al día con los retrasos antes de que se venza la moratoria de desalojos en octubre.