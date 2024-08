Propietarios temen ser desalojados porque su condominio no pasa recertificación

El condominio Commodore Plaza en Aventura pronto podría ser clasificado como una estructura insegura por el condado Miami-Dade obligando a los 654 propietarios a evacuar sus unidades ya que, según la ciudad de Aventura, no han pasado la recertificación de los 40 años. “Nosotros no la hemos pasado en 13 años”, dice Rodrigo Mehech, propietario de apartamento en en Commodore Plaza.

Varios propietarios hablaron con nuestro equipo investigativo recientemente. Dicen que en la última década se han cambiado los miembros de la junta, los administradores y empleados numerosas veces, pero no se soluciona lo que ellos califican de falta de transparencia. “Como contadora yo creo que no están claras las cuentas definitivamente… te dan escusas para no darte documentos”, dice Raiza Meek, dueña de un apartamento en Commodore Plaza.

Los propietarios que hablaron con nosotros dicen que se han quejado con la agencia que regula a las asociaciones de condominios, conocida como DBPR en inglés, pero sus quejas son desestimadas o devueltas diciendo que les faltan documentación. “Entonces uno se cansa porque uno lo vuelve a filiar y me van a decir que falta un documento y así van a pasar los años”, dice Meek.

Según récords de esa agencia, del 1ero de julio del 2022 al 30 de junio del 2023 recibieron 2.383 denuncias de condominios de las cuales 2.307 o 96,81% se solucionaron dentro de 90 días. Pero cuando le preguntamos a la agencia la definición de solucionar, no nos respondieron. “Cada vez que se le envía un caso, lo cierran por ninguna razón”, asegura la Senadora Estatal Ileana García. Ella dice estar muy molesta con el DBPR y da como ejemplo que no tienen a un defensor del público u ombudsman de condominios dese hace más de 3 años.

Cuando llamamos a la oficina del DBPR nos dijeron que la plaza estaba vacante y tenían a un supervisor haciendo el trabajo. Un día después de que le escribimos a la agencia preguntando de la plaza abierta y señalando que ese supervisor aparecía en los datos del estado como una analista que gana $51,000, publicaron anuncios en las páginas de trabajo buscando a un abogado para el cargo, pero no nos contestaron el correo.

Raiza Meek opina que el DBPR no esta funcionando. “Debería haber leyes más a favor del propietario”, dice.

A estos problemas, se le suman las exigencias de la nueva ley de condominio aprobada tras el derrumbe de Surfside que requiere que las asociaciones tengan una reserva para hacer reparaciones estructurales importantes. “La propuesta original lo que pretendía hacer era darles seguridad a las personas para evitar un Champlain Towers y eso depende, en la propuesta de Code Enforcement y de ingenieros de recertificación”, dice la Senadora García preguntándose ¿“Y donde estaban ellos cuando se cayó el edificio de Champlain Towers”?

La Senadora García dice que la nueva ley no incluye protecciones para propietarios en caso de que sus asociaciones no obren bien cuando suben los mantenimientos para cumplir con esas reservas o contratan a personas para hacer las recertificaciones. “Tenemos que hacer algo al respecto si no, nos vamos a ver al frente de una catarsis fuerte de ejecución hipotecaria”, dice García.

La Senadora García y el representante estatal Alex Rizo dicen que están trabajando en una propuesta para cambiar la ley, que incluya recursos para personas de la tercera edad que no pueden pagar las evaluaciones o “special assesements” para cumplir con las reservas. “Entender el tiempo para tener esta reserva”, dice Rizo.

Esos cambios no se discutirán hasta la próxima sesión legislativa en el 2025, ya que no se aprobó una sesión especial para lidiar con este tema. En cuando a Commodore Plaza, ni el presidente de la asociación ni sus abogados nos respondieron cuando le preguntamos acerca de las quejas de los propietarios.