Exrepresentante estatal teme que nueva ley de condominios obligará a muchos a irse de Florida

En poco más de un año, residentes de condominios tendrán que comenzar a reunir fondos de reserva para hacer las reparaciones estructurales que necesiten sus edificios. Es un requisito que se impuso después del colapso de Surfside pero hay quienes temen que estos nuevos gastos, sumados a la inflación actual, obligarán a muchos a irse del sur de la Florida.

El devastador colapso en Surfside cobro 98 vidas y obligó al estado a tomar medidas para prevenir que se repitiera. “Después de Surfside nosotros nos reunimos en Tallahassee durante una sesión especial y pasamos una ley de una reforma de los condominios y las asociaciones de los condominios”, dice Daniel Pérez, representante estatal del Distrito 116 y patrocinador de la ley.

La reforma obligará a las asociaciones de condominios a tener un fondo de reserva para reparar o darle mantenimiento a elementos estructurales que lo necesiten como el techo, las vigas estructurales, el cimiento, el sistema contra incendios, la plomería, el sistema eléctrico y la pintura exterior entre otros. “Antes que nosotros habíamos pasado esta ley la reserva no era algo mandatorio, era algo que nosotros le sugeríamos a la asociación que recuperan pero a veces no lo hacían”, dice Perez.

La empresa Association Reserves recientemente analizó asociaciones de condominios que tienen menos del 30 % de los fondos recomendados en sus reservas y descubrió que Florida tenía un 50 % más de estas asociaciones que cualquier otro estado. Pero eso cambiará ya que a partir del 2025 las asociaciones tendrán que reunir ese dinero y para saber exactamente cuánto, tendrán que hacer un estudio de reserva.

El requisito de la reserva no es el único cambio. “Antes a un edificio se le hacia la primera inspección a los cuarenta años, ya se cambió. Ahora no van a ser cuarenta años, para todos los edificios la primera inspección va a ser a los treinta años y si el edificio está a tres millas o menos de una área costera son 25 años la primera inspección”, explica Julio Robaina, el exrepresentante estatal que manejaba los temas de condominios.

Según Robaina, aunque las medidas de seguridad son necesarias, pedirles a las asociaciones de condominios que comiencen a reunir tanto dinero y contraten a ingenieros y arquitectos antes de fines del 2024 será difícil. “Llevan unos gastos bastante costosos y difícil para los que viven hoy en día retirados en la Florida, los que viven con seguro social o si tienen suerte algún tipo de retiro”, dice Robaina.

El exrepresentante estatal dice que los nuevos requisitos, sumados a la actual inflación, podrían marcar el comienzo de la gentrificación del sur de la Florida, que es cuando personas de bajos ingresos son desplazados por cuestiones financieras y reemplazados por una población más afluente.

"Los que desarrollan están en una situación donde ellos están beneficiados porque si las personas no pagan, no tienen para pagar, ellos van a comprar estos edificios viejos, los van a tumbar, van a fabricar edificios nuevos y ¿quién va a costear eso? Porque los salarios en nuestro condado Miami-Dade no están para comprar lo que es el monto que cobran por las nuevas unidades”, dice Robaina.

Pérez dice que hasta ahora nadie lo ha contactado diciendo que tendrán que mudarse de su hogar porque no pueden pagar estos nuevos gastos. “Tienen que aceptar que nosotros pasamos esta ley o este requerimiento para tener fondos dentro de las reservas para su seguridad…no es para el gobierno, no es para alguna compañía privada es para que puedan vivir y dormir bien en un condominio sabiendo que está seguro”, dice Pérez.

Las asociaciones tienen hasta el 31 de diciembre del 2024 para completar el estudio de reserva que les dirá cuánto dinero deben tener para reparaciones estructurales.