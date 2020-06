Trump: si alcaldes y gobernadores no sofocan las protestas, se desplegará al ejército de los EEUU

El mandatario estadounidense se dirigió este lunes al país en medio de los disturbios y la violencia generada tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

"Soy su presidente de la ley y el orden, y un aliado de todos los manifestantes pacíficos", dijo Donald Trump durante la rueda de prensa.



"Estos no son actos de protestas pacíficas, sino actos de terrorismo doméstico", añadió el mandatario.



"Estoy movilizando todos los recursos federales y locales, civiles y militares, para proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley". dijo Trump este lunes.



"Hoy he recomendado encarecidamente a cada gobernador que despliegue la Guardia Nacional en cantidades suficientes para que dominemos las calles. Los alcaldes y gobernadores deben establecer una presencia abrumadora hasta que la violencia sea sofocada. Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré el ejército de los Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos", agregó el presidente Trump.

El mandatario dijo que si los alcaldes y gobernadores no terminan las protestas y "defienden la vida y la propiedad de sus residentes", no dudará en invocar la Ley de la Insurrección, una ley que tiene más de 200 años, invocada por última vez durante 1992, para "desplegar al ejército de los Estados Unidos y resolver rápidamente el problema para ellos".



Todo esto es parte de la creciente respuesta del gobierno federal a los disturbios en todo el país que entrarán en su cuarta noche este lunes.

PARTE DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE EN RUEDA DE PRENSA

Mis conciudadanos, mi primer y más alto deber como presidente es defender a nuestro gran país y al pueblo estadounidense. Hice un juramento para defender las leyes de nuestra nación, y eso es exactamente lo que haré. Todos los estadounidenses se enfermaron y se rebelaron con razón por la brutal muerte de George Floyd.



Mi administración está totalmente comprometida con George y su familia. La justicia será servida. No habrá muerto en vano. No habrá muerto en vano. Pero no podemos permitir que los gritos justos de los manifestantes pacíficos sean ahogados por una multitud enojada. Las mayores víctimas de los disturbios son los ciudadanos pacíficos.



Lucharé para protegerte. Soy presidente de la ley y el orden, y un aliado de los manifestantes pacíficos. Pero en los últimos días, nuestra nación ha sido atrapada por anarquistas profesionales, manifestantes, saqueadores, Antifa y otros. Los estados no han podido cuidar a sus ciudadanos, como el joven de Dallas que murió en la calle o la mujer en el estado de Nueva York, brutalmente atacada por peligrosos matones. Los propietarios de pequeñas empresas han visto sus sueños completamente destruidos. Los policías de Nueva York han sido golpeados en la cara con ladrillos. Las valientes enfermeras que han luchado contra el virus tienen miedo de abandonar sus hogares. Un recinto policial ha sido invadido aquí en la capital de la nación, el monumento a Lincoln y el monumento a la Segunda Guerra Mundial destrozados, una de nuestras iglesias más históricas; un héroe afroamericano fue asesinado a tiros.



Estos no son actos de protestas pacíficas. Estos son actos de terrorismo doméstico, la destrucción de vidas inocentes y el derramamiento de sangre inocente es un delito para la humanidad y un crimen contra la humanidad, Dios.



Estados Unidos necesita creación, no destrucción, cooperación, no desprecio; seguridad, no anarquía, no odio; justicia, no caos. Esta es nuestra misión, y tendremos éxito al 100%. Tendremos éxito. Nuestro país siempre gana.



Es por eso que estoy tomando medidas inmediatas para detener la violencia y restaurar la seguridad en Estados Unidos. Estoy movilizando todos los recursos federales y locales para proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley, incluidos sus derechos de segunda enmienda.



Por lo tanto, las siguientes medidas entrarán en vigencia de inmediato. Primero, estamos poniendo fin a los disturbios y la anarquía que se ha extendido por todo nuestro país. Lo terminaremos ahora. Hoy he recomendado encarecidamente a cada gobernador que despliegue la Guardia Nacional en cantidades suficientes para que dominemos las calles. Los alcaldes y gobernadores deben establecer una presencia abrumadora hasta que la violencia sea sofocada. Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré el ejército de los Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos. También estoy tomando medidas rápidas y decisivas para proteger nuestro gran capitolio, Washington, D.C. Lo que sucedió anoche en la ciudad fue una desgracia total. Mientras hablamos, estoy enviando a miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y agentes de la ley para detener los disturbios, el saqueo, el vandalismo, los asaltos y la destrucción sin sentido de la propiedad. Estamos poniendo a todos en alerta. Nuestro toque de queda a las 7:00 se aplicará estrictamente. (Aplica para Washington DC).



A los que amenazan la vida y propiedad de inocentes serán detenidos y procesados ​​en la mayor medida de la ley. Quiero que los organizadores de este terrorismo sepan que enfrentarán severas sanciones penales y largas condenas en la cárcel, esto incluye a Antifa y otros que son los principales instigadores de esta violencia.

El presidente añadió que una vez que se restablezca la ley y el orden por completo, se brindará ayuda a negocios y a familias.



"Estados Unidos se funda en el imperio de la ley. Es la base de nuestra prosperidad, pero donde no hay ley, no hay oportunidad. Donde no hay justicia no hay libertad. Donde no hay seguridad no hay futuro. Nunca debemos ceder ante la ira o el odio. Si reina la malicia o la violencia, ninguno de nosotros es libre.", dijo el mandatario.



"Hoy llevo a cabo estas acciones con firme determinación y con un amor verdadero y apasionado por nuestro país. De lejos, nuestros mejores días están por venir." concluyó el presidente.