Texas: juez protege de demandas a clínicas de aborto ante controversial ley estatal

AUSTIN - Una juez estatal protegió, por ahora, a las clínicas de aborto de Texas de las demandas de un grupo antiaborto en virtud de la nueva ley del estado que limita los escenarios en los que una mujer puede terminar con un embarazo.

La orden de restricción temporal emitida el viernes por la juez de distrito estatal Maya Guerra Gamble en Austin en respuesta a la solicitud de Planned Parenthood no interfiere con la disposición.

Sin embargo, protege a las clínicas de demandas por parte del grupo sin fines de lucro Texas Right to Life, su director legislativo y 100 personas no identificadas.

Se fijó una audiencia sobre una solicitud de medida cautelar preliminar para el 13 de septiembre.

La ley, que entró en vigor el miércoles, permite demandar a cualquier persona relacionada con un aborto en el que se haya detectado actividad cardíaca en el embrión, ya a las seis semanas de embarazo, antes de que la mayoría de las mujeres se den cuenta de que están en estado de gestación.