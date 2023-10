¿Quieres un auto nuevo? El IRS hace más fácil reclamar este crédito de hasta $7,500

WASHINGTON DC - Si has estado anhelando un nuevo auto pero no has podido dar el paso debido a los precios récords de los autos nuevos del 2023, este nuevo crédito fiscal podría hacerte la vida mucho más fácil.

Y es que si bien el crédito fiscal para autos eléctricos ha estado vigente desde el 2022, a partir del 2024 los contribuyentes podrán reclamar el crédito de hasta $7,500 inmediatamente en vez de tener que esperar hasta declarar impuestos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

El cámbio significa que los consumidores podrán transferir el crédito a un concesionario para reducir el precio del vehículo al momento de la compra.

Además, la lista de vehículos elegibles fue expandida en enero de 2023, por lo que lo contribuyentes podrán recibir el beneficio para comprar autos como Chevrolet, Tesla o hasta Cadillac.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA LOS CRÉDITOS?

Depende de tus ingresos. Para los vehículos eléctricos nuevos, los compradores no pueden tener un ingreso bruto ajustado superior a $150,000 si son solteros, $300,000 si presentan una declaración conjunta y $225,000 si son cabeza de familia.

Para vehículos eléctricos usados, los compradores no pueden ganar más de $75,000 si son solteros, $150,000 si presentan una declaración conjunta y $112,500 si son cabeza de familia.

¿QUÉ PASA CON EL PRECIO?

Para calificar, los sedanes eléctricos nuevos no pueden tener un precio de etiqueta superior a $55,000. Las camionetas, SUV y furgonetas no pueden superar los $80,000. Esto descalificará a dos modelos Tesla de mayor precio. Aunque los mejores vendedores de Tesla, los modelos 3 e Y, serán elegibles, con opciones, esos vehículos podrían exceder los límites de precio.

Kelley Blue Book dice que el EV promedio ahora cuesta más de $ 65,000, aunque están llegando modelos de menor precio.

Para leer la lista completa de autos elegibles, visita el sitio oficial del Departamento de Transporte de EEUU aquí.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO OFRECE LOS CRÉDITOS?

Los créditos son parte de aproximadamente $370,000 millones en gastos en energía limpia, la inversión más grande de Estados Unidos para combatir el cambio climático, que fue promulgada en agosto por el presidente Joe Biden. Los vehículos eléctricos ahora representan alrededor del 5% de las ventas de vehículos nuevos en EEUU; Biden se ha fijado una meta del 50% para 2030.

Las ventas de vehículos eléctricos han ido en aumento, particularmente porque California y otros estados se han movido para eliminar gradualmente los automóviles que funcionan con gasolina. Se espera que el aumento de competidores de menor costo para Tesla, como el Chevy Equinox, con un precio base esperado de alrededor de $30,000, amplíe el alcance de los vehículos eléctricos a los hogares de clase media. S&P Global Mobility espera que la participación de los vehículos eléctricos en las ventas de automóviles alcance el 8% el próximo año, el 15% para 2025 y el 37% para 2030.

¿SE PODRÍAN ALIVIAR LOS REQUISITOS PARA HACER MÁS EV ELEGIBLES?

Eso aún no está claro. Algunos aliados de EEUU están molestos por los requisitos de fabricación de América del Norte que descalifican los vehículos eléctricos fabricados en Europa o Corea del Sur.

Los requisitos eliminan a Hyundai y Kia de los créditos, al menos en el corto plazo. Planean construir nuevas plantas de vehículos eléctricos y baterías en Georgia, pero no abrirán hasta 2025. Los países de la Unión Europea temen que los créditos fiscales puedan hacer que sus fabricantes de automóviles trasladen sus fábricas a EEUU.

El Departamento del Tesoro dijo que publicaría información para fin de año sobre la "dirección anticipada" del abastecimiento de baterías y los requisitos de minerales. Una relajación de las reglas para abordar las preocupaciones de los aliados de EEUU haría que más vehículos eléctricos fueran elegibles. Pero también corre el riesgo de extender la dependencia estadounidense de las cadenas de suministro extranjeras.

¿HAY CRÉDITOS PARA LAS ESTACIONES DE CARGA?

Si instala un cargador EV en casa, es posible que haya créditos disponibles. La nueva ley revive un crédito fiscal federal que había vencido en 2021; proporciona el 30% del costo del hardware y la instalación, hasta $1,000. Agrega un requisito de que el cargador debe estar en un área de bajos ingresos o no urbana. Las empresas que instalan nuevos cargadores de vehículos eléctricos en esas áreas pueden recibir créditos fiscales de hasta el 30%, hasta $100,000 por cargador.

Los cargadores de vehículos eléctricos residenciales pueden costar entre $200 y $1,000; la instalación puede agregar varios cientos de dólares más.

¿ENTONCES DEBO COMPRAR AHORA O ESPERAR?

Esa es una decisión completamente personal.

Si se ha cansado de los precios volátiles de la gasolina y está considerando un EV, es posible que desee seguir adelante. Comprar un EV calificado en enero o febrero podría generarle la exención fiscal total de 7,500 antes de que entren en vigencia requisitos más estrictos en marzo. También pueden estar disponibles créditos estatales adicionales.

Pero si todavía estás indeciso, no hay urgencia. Los consumidores que se apresuran a comprar ahora, cuando hay relativamente pocos vehículos eléctricos disponibles, pueden enfrentar aumentos en los precios de los concesionarios. Dentro de unos años, la tecnología mejorará y más vehículos eléctricos calificarán para créditos completos.