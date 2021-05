Tengo ITIN: ¿puedo reclamar el Crédito por Hijos si mis niños tienen seguro social?

Cientos de miles de contribuyentes esperan beneficiarse del Crédito Tributario por Hijos extendido que el IRS comenzará a pagar en julio, según el Plan de Rescate Estadounidense decretado por el Congreso y el presidente Joe Biden.

Sin embargo, existe cierta confusión acerca de si los padres que declaran impuestos con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) pueden reclamar o no el Crédito Tributario por Hijos, además de otros créditos.

TELEMUNDO 47, con base en la información del IRS, busca responder a esa duda en la siguiente guía.

¿QUIÉN NECESITA UN NÚMERO ITIN?

Las personas de países extranjeros deben presentar declaraciones de impuestos de los EEUU debido a que reclaman ingresos en el país, pero es posible que no cumplan los criterios para obtener un número de Seguro Social. Dado que se requiere un número de identificación para presentar una declaración de impuestos, la alternativa para estas personas es un Número de Identificación Personal del Contribuyente, o ITIN. El IRS también emitirá el ITIN a los dependientes que se pueden reclamar en una declaración de impuestos pero que no califican para un número de Seguro Social.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL ITIN Y EL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL?

El número de Seguro Social se otorga a ciudadanos estadounidenses y residentes autorizados, mientras que el ITIN es un número de impuestos emitido por el IRS para ciertas personas que no cumplen los criterios para obtener el Seguro Social, pero que aún así deben presentar una declaración de impuestos federales.

Tanto un ITIN como un SSN siguen un formato de nueve dígitos, como este: XXX-XXX-XXXX. Los ITIN se pueden identificar fácilmente porque siempre comienzan con el número 9.

¿PUEDO RECLAMAR EL CRÉDITO POR INGRESO DEL TRABAJO CON UN ITIN?

Lamentablemente, una persona que declara impuestos con un ITIN no puede reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo, que específicamente requiere un número de Seguro Social.

TENGO SEGURO SOCIAL, PERO MI HIJO MENOR TIENE UN ITIN, ¿AÚN ASÍ PUEDO RECLAMAR EL CRÉDITO POR INGRESO DEL TRABAJO?

No. Los niños con un ITIN en lugar de un número de Seguro Social no pueden beneficiarse de ese crédito fiscal sin importar que una persona calificada los reclame en su nombre.

¿UN PADRE CON ITIN PUEDE RECLAMAR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS SI TIENEN HIJOS CIUDADANOS?

Si bien la directriz del Crédito Tributario por Hijos extendido, que se pagaría a partir de julio, es bastante nueva y no hay información detallada aún, el IRS señala en su hoja informativa de 2020 que los contribuyentes con ITIN pueden reclamar el Crédito Fiscal por Hijos (CTC) y el Crédito Fiscal Adicional por Hijos (ACTC).

Un padre con ITIN está calificado para reclamar el crédito de un niño siempre que este sea ciudadano estadounidense. El niño debe tener un número de Seguro Social para obtener el crédito tributario.

Sin embargo, existen requisitos.

El menor debe vivir en su casa durante más de la mitad del año.

El menor debe ser hijo, hijastro, hijo adoptivo, su hermano o hermana o hermanastro.

Ser menor de 17 años al cierre del año fiscal.

Ser ciudadano o residente de EEUU.

Ser titular de un SSN antes de la fecha de vencimiento de la declaración.

Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, al menos uno de los cónyuges debe tener un número de Seguro Social o un ITIN.

El IRS deja en claro que los niños que nacieron en EEUU, pero se encuentran en otro país, no pueden reclamar el crédito. El menor debió haber permanecido en EEUU por al menos 6 meses al cuidado de padre que lo reclama.

La agencia tributaria indica que los padres deberán presentar ciertas pruebas al momento de hacer la declaración, lo que incluye el número de Seguro Social, el récord de vacunas y la inscripción del colegio, entre otras evidencias que demuestren que el menor reside en el país y está al cuidado del padre.

Visita el portal del IRS para más detalles sobre los requisitos y el formulario.

La última reforma fiscal requiere el Seguro Social para los niños que califican para el CTC y ACTC.

Uno de los cambios de la última reforma tributaria es que ahora se requiere que los niños tengan un Seguro Social antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos para para calificar para el CTC y el ACTC. Esta regla es efectiva para los años fiscales 2018 a 2025.

Antes de 2018, los niños con ITIN podían calificar para el CTC y ACTC, pero solo si tenían un ITIN antes de la fecha de vencimiento de su declaración para ese año fiscal.

En resumen, el niño debe tener un Seguro Social para recibir el CTC o el ACTC, independientemente de que sus padres declaren con un ITIN o un Seguro Social, según la hoja informativa de 2020. Sin embargo, el IRS podría revelar nuevas directrices al finalizar la temporada de impuestos. TELEMUNDO 47 actualizará esa información una vez que se den a conocer más detalles.

PENALIDADES POR RECLAMOS ERRÓNEOS

Si reclama erróneamente el CTC o el ACTC a pesar de que no cumplir los criterios, y luego se determina que su error se debió a una negligencia imprudente o intencional de las reglas, no se le permitirá reclamar cualquiera de estos créditos durante dos años. Si se determina que su error se debió a fraude, no podrá reclamar ninguno de estos créditos durante 10 años. Además, es posible que también deba pagar multas.

Visita nuestra guía Fechas clave del Crédito Tributario por Hijos: cuándo recibirás el primer pago y de cuánto será para más detalles.