Acusan a maestra de guardería de Florida de abuso infantil que habría sido captado en video

TAMPA - Una maestra de una guardería de Hillsborough, en Florida, enfrenta cargos de abuso infantil luego de presuntamente golpear y dejar caer a un niño de un año causándole graves lesiones.

El 8 de septiembre de 2021, aproximadamente a las 8:00 am, Yamirka Menéndez, de 51 años, fue vista por cámaras de vigilancia en la Academia Time of Wonder, ubicada en el 5130 Sunforest Drive #180, cuando está sacando a un niño de un año de un columpio mecánico junto a su muñeca, balanceando al menor alrededor de un metro en el aire sobre un muro de contención y luego tirándolo al suelo.

Debido a la caída, el niño no pudo pararse ni colocar peso sobre su pie y pierna izquierdos.

Justo después de las 12:00 p.m. del mismo día, la misma víctima estaba nuevamente en el columpio mecánico cuando se ve a Menéndez en un video golpeando al niño en la cabeza.

Aproximadamente una hora después, a la 1:08 p.m., se ve a Menéndez en video alimentando a una segunda víctima, un bebé de cuatro meses, que se coloca en su regazo. Menéndez agarró con fuerza y ​​tiró de la pierna derecha de la víctima y abofeteó al niño varias veces.

Poco después, el 9 de septiembre de 2021, la madre de la víctima de un año transportó al niño al Hospital St. Joseph's después de notar que el niño experimentaba dolor en el pie izquierdo. Le diagnosticaron una fractura en la tibia y el peroné.

El 23 de septiembre de 2021, el niño fue examinado por personal médico del Equipo de Protección Infantil de la Universidad del Sur de Florida. El equipo descubrió que las lesiones en la pierna del niño eran signos de abuso físico. Luego se presentó un informe a la Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough.

Los detectives trabajaron con Time of Wonder Daycare y revisaron las grabaciones de video de la habitación. Tras encontrar los videos que mostraban los actos de Menéndez la educadora fue arrestada el 28 de septiembre de 2021.

Por otra parte, Milagros Rodríguez, de 52 años, era la otra empleada de la guardería en la habitación en el momento del incidente y enfrenta un cargo de no denunciar el abuso infantil.