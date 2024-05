“Lo hizo por venganza”: padre pide justicia tras la muerte de su hija a manos de su madre

Un padre de familia hispana pide que se haga justicia luego de que su hija, de 10 años, fuese presuntamente asesinada por su madre el año pasado en Oakland.

El hecho ocurrió dentro de un apartamento donde la policía halló a Sofía Lorenzo apuñalada; la sospechosa se intentó quitar la vida, pero sobrevivió.

Federico Lorenzo, padre de Sofía, solo espera que su expareja Rosa Orosco pague por lo que hizo.

El padre aseguró que lo que se la hecho más difícil es ver a Rosa en la corte.

“No más me da coraje, tenía una risa muy burlona, no se miraba nada de arrepentida”, indicó Federico. “Se declaró no culpable, sí me dio coraje, me dio coraje y ya me salí y dije bueno todo es negocio porque igual la ley se encarga de darle un abogado”.

Lo único que este padre es que se haga justicia en el caso de su hija.

“Sí, porque quieren reducir la condena pues que Dios perdone sus actos y que la ley se encargue de ella”, aseveró Federico.

Él explicó que se separó de Rosa hace tres años y desde entonces comenzó a ver cambios.

“La niña empezó a faltar porque me llamaban de la escuela y cuando me comenzaron a llamar mucho yo llame a la mamá, y ¿qué hizo la mamá? fue a la escuela y me quitó de ahí para que no me llamarán”, dijo Federico.

Un familiar, quien no quiso ser identificado, aseguró haber presenciado cómo Rosa abusaba de la niña.

“En una ocasión fui a levantar unas llaves ahí, la niña salió corriendo para abrirme la puerta y no más porque lo hizo la mamá se le vino encima y le pegó”, relató.

El día de su muerte cuando entraron al apartamento encontraron un desastre.

“Parece que vivían animales, no se podía caminar, había mucha basura”, aseveró Federico.

Aunque aún se desconoce el motivo de este crimen, Federico afirmó tener una idea.

“Cuando salió del hospital dijo que ella lo hizo porque ella no quería que me quedará con la custodia de la niña, lo hizo con venganza”, dijo Federico.

Y aunque dice que el dolor no desaparecerá aseguró que ya perdonó a la madre.

“No gano nada con guardarle rencor, con odiarla no ganó nada”, enfatizó.