Madre muere de COVID-19 horas después de que su hija fuera encontrada sin vida

NUEVA YORK - A medida que Nueva York y Nueva Jersey registraron sus días más mortales este martes por la pandemia de COVID-19, una familia hispana pasa por un momento desgarrador.

Jessica Ingaglio perdió a su madre y a su hermana con solo unas pocas horas de diferencia.

La mujer de South Brunswick dijo que su madre Rhoda Ruiz, de 70 años, fue hospitalizada la semana pasada con COVID-19.

Luego, el domingo, la hermana de 33 años de Ingaglio, Amanda, comenzó a actuar de manera extraña, enfermando y vomitando. Ingaglio dijo que su hermana, que tenía diabetes, estaba incoherente y letárgica. Llamó a una ambulancia para Amanda y advirtió a los técnicos de emergencias médicas que su madre y su padre dieron positivo, y que su hermana pudo haber estado expuesta.

Amanda se negó a ir al hospital, dijeron los técnicos de emergencias médicas que respondieron.

"Dijeron que no podemos hacer nada porque ella no quería ir, pero les rogué que se la llevaran. Les rogué. Esa no es mi hermana, algo está muy, muy mal", dijo Ingaglio.

Un socorrista del equipo de rescate de Kendall Park le dijo a NBC New York que si un paciente se niega a ir al hospital, no es transportado. Sin embargo, la persona también dijo que solo el jefe de la unidad tiene la última palabra; el jefe no respondió a una solicitud para comentarios.

El lunes, Amanda fue encontrada muerta en su casa. Ingaglio dijo que a su hermana nunca le hicieron la prueba del virus y cree que es posible que su hermana lo haya contraído.

El padre de Ingaglio también fue hospitalizado por COVID-19, y ella tuvo que decirle por teléfono que Amanda estaba muerta y que su madre "se moría por estar con ella". Ruiz murió poco después.

"La única esperanza que tengo de esto es que sabía que Amanda se había ido y que necesitaba estar con su hija", dijo Ingaglio. "Tienen nombres y tenían vidas hermosas. Amaban tanto como podían con todos los que conocían. Quiero que la gente sepa que no son solo un número".

Afortunadamente, Ingaglio dijo que su padre se está recuperando.