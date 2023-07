El Robin Hood del crimen: sospechoso robando una tienda dice que el dinero “volverá a la comunidad”

NUEVA YORK -- Un ladrón armado con un rifle amenazó una tienda de conveniencia de Nueva York durante el fin de semana y le dijo al cajero detrás del mostrador lo que pretendía hacer con el dinero que robó.

Las imágenes de vigilancia de la tienda muestran los momentos aterradores en los que el hombre armado exige dinero al empleado detrás del mostrador.

Con el cañón del arma apuntando al cajero de 26 años, el ladrón le dice al empleado que todo estará bien siempre y cuando cumpla y entregue el efectivo.

"Saca el dinero, debajo de la bandeja y todo. Aquí mismo, todo. No te haré daño, no te preocupes. ¿Tienes una familia? No te preocupes", se le escucha decir.

Mientras el cajero distribuye el dinero en el mostrador de Veterans Convenience el sábado por la noche, el ladrón hace una solicitud específica.

“Deja los dólares, deja los dólares”, repite.

Posiblemente inspirado por Robin Hood, el pistolero le dice al empleado lo que planea hacer con el efectivo.

“Esto va de regreso a la comunidad”, le dijo al trabajador. El ladrón, con una máscara azul y guantes naranjas, hace su salida, pero no antes de un adiós con revés.

"Que tengas una buena m-----a noche".

El empleado habló con nuestra cadena hermana NBC 4 New York después del incidente. Aunque no resultó herido físicamente, el empleado de la tienda está conmocionado y preocupado por el pistolero que todavía anda suelto.