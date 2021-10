Oleoducto pudo haber sido golpeado meses antes del derrame de petróleo

LOS ÁNGELES - Investigadores de la Guardia Costera dijeron que el oleoducto submarino del sur de California probablemente fue golpeado por un ancla varios meses a un año atrás, antes de que la fuga derramara decenas de miles de galones de crudo.

La Guardia Costera de EEUU dijo este viernes que un barco grande pudo haber golpeado el enorme oleoducto frente a Huntington Beach, pero es posible que eso no haya fracturado la tubería.

El capitán Jason Neubauer dice que otros barcos pueden haber golpeado la tubería más tarde, la cual fue arrastrada por el fondo del mar y arrojó petróleo el fin de semana pasado por una delgada grieta.

Al menos 17 accidentes en oleoductos que transportan petróleo crudo u otros líquidos peligrosos se han relacionado con golpes de anclas o presuntos golpes de anclas desde 1986, según una revisión de Associated Press de más de 10,000 informes presentados a reguladores federales.

Los investigadores en el sur de California el viernes continuaron buscando la causa de una rotura de un oleoducto a unas 5 millas de la costa que ensució las playas y mató a las aves marinas.

Hasta ahora, sospechan que el ancla de un barco se enganchó en la tubería y la arrastró por el lecho marino, lo que provocó una grieta de 13 pulgadas.

Dos videos publicados hasta ahora insinúan lo que sucedió debajo de la superficie, pero la tubería no mostró evidencia de daño que los expertos dijeron que se esperaría de una colisión con un ancla de varias toneladas de buques de carga que se mueven rutinariamente a través del área frente a los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Según los registros federales, en algunos casos nunca se prueba de manera concluyente un ataque con un ancla, como una fuga en 2012 de un oleoducto de ExxonMobil en la poco profunda bahía de Barataria en Luisiana, donde también se consideró posibilidades de un ataque directo de una barcaza u otro barco.

En otros, la evidencia de un anclaje fue obvia. Durante el huracán Andrew de 1992, una plataforma de perforación a la deriva arrastró un ancla de 30,000 libras sobre un oleoducto de Texaco en el Golfo de México, lo que provocó una abolladura que se abrió cuando la línea se reinició más tarde.

En 2003, se encontró un ancla de 7,000 libras a unos 10 pies de un pequeño derrame en un oleoducto Shell Oil en el Golfo.

Un video de la Guardia Costera publicado el jueves parece mostrar una trinchera en el lecho marino arenoso que conduce a una curva en la línea sumergida, pero los expertos ofrecieron opiniones variadas sobre la importancia de las tomas breves y granuladas. Un video anterior mostró una ruptura delgada de 33 centímetros (13 pulgadas) de largo en la línea.

Robert Bea, profesor de ingeniería en la Universidad de California, Berkeley y ex ingeniero de Shell Oil, dijo que el segundo video parece mostrar un surco en el lecho marino creado por un ancla que conduce a la tubería dañada, que según los investigadores fue atravesada por el río. fondo del océano hasta 105 pies (32 metros).

Sin embargo, se espera que los investigadores consideren otras fuerzas que podrían haber movido y dañado la tubería, incluidas las corrientes de agua de movimiento en el lecho marino.

Tomará tiempo.

“Los resultados de los análisis deben validarse, corroborarse. Este proceso puede traer aún más preguntas ”, dijo Bea. "La forma de la grieta indica que fue causada por presiones internas en la tubería. Pero, si eso es cierto, ¿por qué la tubería no tenía fugas" antes?

Frank G. Adams, presidente de Interface Consulting International, con sede en Houston, dijo en un correo electrónico que la ligera inclinación en la línea que se muestra en un video "no necesariamente parece un daño de anclaje".

Cuando una tubería es golpeada por un ancla u otro objeto pesado "eso generalmente resulta en daño físico que puede conducir a una fractura", dijo.

Los informes de un posible derrame en Huntington Beach se publicaron por primera vez el viernes por la noche, pero la fuga no se descubrió hasta el sábado por la mañana. Mientras que se desconoce el tamaño del derrame, el jueves la Guardia Costera revisó ligeramente los parámetros de las estimaciones a al menos alrededor de 25,000 galones (95,000 litros) y no más de 132,000 galones (500,000 litros).

La Guardia Costera dijo que se han recuperado del océano unos 5.500 galones (20.819 litros) de crudo. El petróleo se ha extendido hacia el sureste a lo largo de la costa con informes de pequeñas cantidades que llegan a la costa en el condado de San Diego, a unas 50 millas (80,47 kilómetros) del sitio original.

Los funcionarios de salud locales dijeron el viernes que las muestras de aire de las áreas donde el petróleo se puede esparcir potencialmente se encuentran dentro de los niveles de fondo, en otras palabras, similares a la calidad del aire en un día típico, y por debajo de los estándares de salud de California para los contaminantes que se midieron.

Hasta ahora, el impacto en los incendios forestales ha sido mínimo: 10 aves muertas y otras 25 recuperadas vivas y tratadas, pero los ambientalistas advierten que los impactos a largo plazo podrían ser mucho mayores. Mientras continuaba la limpieza en la orilla, algunas playas en Laguna Beach reabrieron el viernes, aunque el público aún no puede entrar al agua.

Las preguntas clave siguen siendo: ¿Podría haber sido golpeada la línea días, semanas o incluso meses antes de que comenzara la fuga? ¿Qué barco es el responsable? Y si el ancla de un barco no es el culpable, ¿qué más podría ser?

Los investigadores también están tratando de determinar qué sucedió en las primeras horas cruciales después de que llegaron por primera vez los informes de un posible derrame de petróleo.

El corte estrecho que se ve en un video podría explicar por qué se observaron signos de una mancha de petróleo el viernes por la noche, pero el derrame eludió la detección por parte del operador del oleoducto durante más de 12 horas.

"Mi experiencia sugiere que esto sería una fuga muy difícil de determinar de forma remota rápidamente", dijo Richard Kuprewicz, un investigador y consultor privado de accidentes de tuberías. “Una abertura de este tipo, en una tubería submarina de 17 millas de largo (27 kilómetros) es muy difícil de detectar por indicaciones remotas. Estas liberaciones de tipo fisura son de menor tasa y pueden durar bastante tiempo ".

Cuando las tuberías experimentan una falla catastrófica, la brecha generalmente es mucho mayor, lo que en la industria se denomina ruptura de "boca de pez" porque se abre de par en par como la boca de un pez, dijo.

Amplify Energy, una empresa con sede en Houston que posee y opera tres plataformas petroleras en alta mar y el oleoducto al sur de Los Ángeles, dijo que no sabía que había habido un derrame hasta que sus trabajadores detectaron un brillo de petróleo en el agua el sábado a las 8:09. soy

La Guardia Costera dijo el jueves que está investigando el incidente con otras agencias como un "siniestro marítimo importante" debido a la posible participación de una embarcación y daños que superan los 500.000 dólares.

Dijo que determinarán si se necesitan cargos penales, sanciones civiles o nuevas leyes o regulaciones.

La fuga ocurrió a unas 5 millas (8 kilómetros) de la costa a una profundidad de unos 98 pies (30 metros), dijeron los investigadores. Una sección de 4.000 pies (1.219 metros) de la tubería se desalojó 105 pies (32 metros), doblada hacia atrás como la cuerda de un arco, dijo Martyn Willsher, director ejecutivo de Amplify.

Jonathan Stewart, profesor de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de California, Los Ángeles, dijo que mover una gran sección de tubería tan lejos habría causado "deformaciones por flexión": tensión en el lado que se estiró en un semicírculo, con compresión en el otro, ya que estaba doblado hacia adentro, dijo Stewart.

Es posible que tal presión por sí sola pueda resultar en una ruptura, aunque Stewart dijo que hay muy poca información para llegar a una conclusión sobre la causa. Es posible que una sección afilada del ancla atraviese la tubería, pero "aún podría sufrir daños solo por la flexión".

"Debido a que está tirando de la tubería, creas estas tensiones de flexión en la tubería, que eventualmente podrían volverse lo suficientemente grandes como para romperla", dijo.

También quedan dudas sobre cuándo supo la compañía petrolera que tenía un problema y una posible demora en informar del derrame.

Un barco extranjero anclado en las aguas de Huntington Beach informó a la Guardia Costera que vio un brillo de más de 2 millas (3 kilómetros) justo después de las 6 p.m. el 1 de octubre, y esa noche, una imagen satelital de la Agencia Espacial Europea también indicó una probable marea negra, que se informó a la Guardia Costera a las 2:06 a.m. del sábado, luego de ser revisada por un analista de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Los reguladores federales de seguridad de tuberías han fijado la hora del incidente a las 2:30 a.m. del sábado, pero dicen que la compañía no cerró la tubería hasta las 6:01 a.m., más de tres horas después de que se activó una alarma de baja presión que indica un posible problema. - y no reportó la fuga a la Guardia Costera hasta las 9:07 am. Las reglas federales y estatales requieren la notificación inmediata de los derrames.

Amplify dijo que la línea ya se había cerrado a las 6 a.m., luego se reinició durante cinco minutos para una "lectura del medidor" y se volvió a apagar. La lectura del medidor muestra la cantidad de aceite que entra y sale de la línea. La compañía podría haber estado usando esa información para confirmar si la alarma de cambio de presión se activó porque la línea tenía una fuga, dijeron Kuprewicz y Ramanan Krishnamoorti, profesor de ingeniería petrolera en la Universidad de Houston.

La compañía dijo que un barco descubrió petróleo en el agua a las 8:09 a.m.