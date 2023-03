Gobernador Ron DeSantis presenta el estado del estado

TALLAHASSEE, Florida — El gobernador Ron DeSantis está listo para posicionarse el martes como un defensor de las causas conservadoras durante su discurso sobre el Estado del Estado que probablemente tratará tanto de sus ambiciones nacionales como de una evaluación del estado de Florida a raíz de pandemia y una serie de huracanes.

El discurso llega al comienzo de una sesión legislativa de 60 días que ha agregado importancia este año porque probablemente se utilizará para lanzar a DeSantis en una campaña presidencial muy esperada.

Se espera que la Legislatura dominada por los republicanos, ansiosa por promover las perspectivas políticas de DeSantis, apruebe prácticamente toda la agenda del gobernador, que está repleta de temas que van desde la raza hasta la inmigración e identidad de género, que podrían resultar populares en una primaria presidencial republicana.

En lugar de centrarse en el aumento de los alquileres y el costo de vida, un mercado de seguros de propiedad que está en peligro y preparándose para el aumento del nivel del mar en el estado más vulnerable al cambio climático, DeSantis iniciará una sesión en la que el Partido Republicano impulsará temas como decirles a los maestros qué pronombres pueden usar al tratar a los estudiantes, haciendo que las armas estén más disponibles para los floridanos, manteniendo a los inmigrantes que están en el país ilegalmente fuera del estado y criminalizando algunos espectáculos de drag, como lo hizo Tennessee recientemente.

LO QUE PODRÍA MENCIONAR EL GOBERNADOR

El estado del estado de DeSantis seguramente incluirá algunos de los mismos mensajes "anti-despertar, a favor de la libertad" que ha llevado por todo el país. Si bien los críticos argumentan que ha removido libertades de los grupos marginados, esto se ha convertido en un lema para el gobernador.

El libro que lanzó la semana pasada se titula “El coraje de ser libre”, y su subtítulo presagia sus planes para 2024: “Plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos”. En lugar del eslogan de Trump de "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", DeSantis está construyendo el caso para que la nación se parezca más a Florida y menos a estados como California y Nueva York.

“Estos estados liberales se han equivocado”, dijo DeSantis. “Todo se remonta a la ideología. Creo que se remonta al virus de la mente despierta que infectó a la izquierda y a todas estas otras instituciones”.

Pero los demócratas lo ven como intolerancia y prioridades mal dirigidas. Señalan los esfuerzos para construir una nueva ley que los críticos llaman "No digas gay" que limita la discusión sobre género y sexualidad en las escuelas. Una nueva propuesta republicana limitaría la forma en que las escuelas pueden usar pronombres de género, mientras que otra criminalizaría algunos espectáculos de drag.

“La causa número uno de muerte entre los niños en nuestro país es la violencia con armas de fuego, pero, de nuevo, les preocupa quién va a qué tipo de espectáculo de drag”, dijo la líder demócrata del Senado, Lauren Book. "Tienes 'Don't Say Gay'. Ahora 2.0, 'Don't Say They'. Asegurémonos de que las personas puedan pagar su factura de luz y puedan poner comida en su mesa y pagar recetas y poner gasolina el coche".

CON MIRAS A UNA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Aunque es poco probable que DeSantis anuncie formalmente una campaña presidencial hasta que la Legislatura termine su trabajo en mayo, ya está dando grandes pasos hacia una candidatura a la Casa Blanca. Participó en un evento de donantes de alto perfil la semana pasada en Florida antes de viajar a California, donde pronunció un discurso contra lo que, según él, eran excesos del liberalismo. A finales de esta semana, viajará por primera vez este año a Iowa, que albergará las primeras asambleas electorales presidenciales de la nación en 2024.

Incluso sin una campaña oficial, DeSantis está emergiendo como una alternativa líder al expresidente Donald Trump, un compatriota de Florida que ya anunció su tercera candidatura a la Casa Blanca. La fuerza de DeSantis se ve impulsada en parte por una victoria de reelección de casi 20 puntos el año pasado en un estado que a menudo es infame por elecciones reñidas.

Lo ha hecho limitando cómo se pueden enseñar temas como la raza y la sexualidad en las escuelas, prohibiendo a las niñas y mujeres transgénero participar en los deportes escolares, reescribiendo los mapas políticos del estado para favorecer a los republicanos y desmantelando un distrito del Congreso que favorecía a los votantes negros, atacando a las empresas privadas que no están de acuerdo con su ideología y tomar medidas enérgicas contra las protestas de Black Lives Matter.

DeSantis reconoce que sus decisiones como gobernador se basan en lo que él cree que es correcto y no necesariamente en lo que es popular en la corriente principal. Dijo que es por eso que pudo convertir una victoria confirmada por recuento de 32,000 votos en 2018 en una victoria de 1.5 millones de votos el año pasado, el margen más grande que un gobernador republicano haya obtenido en el estado.

“Le ganamos a la izquierda día tras día tras día”, dijo DeSantis el domingo en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en California. “No se preocupen por las encuestas, no se preocupen por el ciclo diario de noticias y, por el amor de Dios, no se preocupen por los medios, por lo que dicen. Haz lo correcto y los votantes te recompensarán”.

Si bien la mayoría de los candidatos que se lanzan a la carrera presidencial dos años después pasan los primeros días de campaña recaudando dinero, viajando por el país para generar apoyo y aumentar el reconocimiento de su nombre, DeSantis todavía tiene $70 millones en un comité político solo cuatro meses después de su reelección.

Y ya es una estrella del día en los eventos republicanos a nivel nacional. Casi tan pronto como termina su discurso sobre el estado del estado, se dirige a Iowa. “Ya no ves la bandera de Florida detrás de él. Todas son banderas estadounidenses”, dijo el senador estatal demócrata Jason Pizzo.