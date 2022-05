De $3,600 a $2,000: Así cambia el Crédito por Hijos; niños de 17 años quedan excluidos

Los pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos ayudaron el año pasado a millones de familias estadounidenses a llenar la despensa y sortear las vicisitudes económicas generadas por la pandemia, pero la próxima temporada de impuestos los padres no solo verán montos mucho más pequeños, sino también requisitos más estrictos.

Según una evaluación del rastreador mensual del Centro de Pobreza y Política Social de Columbia, hasta 3.7 millones de niños se mantuvieron fuera de la pobreza en diciembre de 2021 cuando se realizó el último pago del crédito por hijos. En enero, el primer mes sin depósitos, la misma cifra de niños cayó en la pobreza.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Ahora, las familias que dependen del crédito tendrán que ajustar su presupuesto familiar, pues el monto volverá a su tasa anterior a 2021 de $2,000 por niño en 2022. Eso significa que los padres que califican verán pagos reducidos la próxima temporada de impuestos, en 2023.

Como parte del Plan de Rescate Estadounidense, el crédito por hijos se incrementó a $3,600 por niño menor de seis años y $3,000 por niño de seis a 17 años.

Pero a partir de 2022, los menores de 17 años quedan excluidos de la ayuda, pues solo los adolescentes de 16 años califican para el crédito, según la versión anterior.

¿QUÉ ESPERAR LA PRÓXIMA TEMPORADA DE IMPUESTOS?

El Congreso ha ampliado el crédito fiscal dos veces, una en 2017 y la otra durante 2021.

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 duplicó el crédito fiscal a $2,000 e impuso límites a la cantidad reembolsable de hasta $1,400 por niño. También introdujo umbrales y tasas de eliminación gradual para los contribuyentes de mayores ingresos. Pero esa ley es temporal y expirará el 31 de diciembre de 2025.

Después de ese primer cambio, el Plan de Rescate Estadounidense agregó una segunda expansión debido a la debacle económica a raíz de la pandemia, pero solo para 2021. Así fue que el Congreso acordó otorgar hasta $1,600 por niño menor de 6 años y $1,000 por niño de seis a 17 años a partir del 31 de diciembre de 2021.

Alejandra Castro, vocera del IRS, responde preguntas sobre la declaración de impuestos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Además, solo para 2021, la primera expansión del crédito se aplica a los dependientes que tenían 17 años al final del año.

Las familias que se beneficiaron de los pagos adelantados el verano pasado, como parte del Plan de Rescate Estadounidense, ya no verán ese dinero este año luego de que se estancara en el Congreso el proyecto de ley que pedía su permanencia.

Sin embargo, aquellos que cumplen con el límite de ingresos podrán seguir reclamando el crédito en su versión de 2017 la próxima temporada de impuestos.

Como se explicó antes, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 duplicó el crédito para niños menores de 17 años de $1,000 por niño a $2,000 por niño. Eso significa que los padres podrán obtener hasta $2,000 por niño calificado. Además, la cantidad de crédito que un contribuyente puede reclamar se basará en el Ingreso Bruto Ajustado modificado (MAGI) y el Ingreso del Trabajo.

Alejandra Castro, vocera del IRS, responde preguntas sobre la declaración de impuestos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Este crédito, en su versión de 2017, reducirá tu factura de impuestos dólar por dólar. Una vez que tus impuestos se reduzcan a cero, cualquier crédito restante de hasta $1,400 por niño calificado se puede reclamar como Crédito Tributario Adicional por Hijos.

El crédito se elimina gradualmente cuando el MAGI supera los siguientes umbrales:

$400,000 para declaraciones de casados que presentan en conjunto

$200,000 para todas las demás devoluciones

La Publicación 972 del IRS puede ayudarte a calcular el Crédito Tributario por Hijos para la próxima temporada de impuestos.

Para calificar, el niño debe:

Ser tu hijo biológico, hijastro, hijo adoptivo, hijo adoptivo, hermano o descendiente, como un nieto, sobrina o sobrino.

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento económico durante el ejercicio fiscal.

Ser ciudadano de los EE. UU. o nacional de los EE. UU. o extranjero residente.

Haber vivido contigo más de la mitad del año.

Ser tu dependiente para propósitos de impuestos federales.

Para efectos del crédito, tu hijo debe ser menor de 17 años al 31 de diciembre del año fiscal en cuestión.

La legislación de 2017 también permite que los dependientes que no califican para el crédito de $2,000 puedan calificar para un crédito no reembolsable de hasta $500.

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS QUE SE RESTABLECEN PARA 2022?

De acuerdo con las reglas regulares del crédito tributario por hijos vigentes desde 2018 hasta 2025 (pero no para 2021), los padres con un hijo calificado comienzan el año fiscal con derecho a un crédito de $2,000 por hijo. Este crédito se elimina gradualmente para los contribuyentes cuyos ingresos superan el monto del umbral anual especificado para el año.

En general, por cada $1,000 que tu ingreso bruto ajustado modificado exceda el nivel del umbral de ingresos, el crédito tributario total por hijos para una familia (no la cantidad por hijo) se reduce en $50. Si ganas demasiado dinero, no obtendrás ningún crédito. Sin embargo, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos aumentó considerablemente la cantidad que puedes ganar y aún recibir el crédito. De hecho, solo una pequeña fracción de todos los contribuyentes no puede obtener el crédito.

Alejandra Castro, vocera del IRS, responde preguntas sobre la declaración de impuestos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El crédito tributario por hijos es parcialmente reembolsable, es decir, puedes cobrarlo incluso si no debes pagar impuestos por el año. El monto máximo reembolsable es de $1,400 por niño. Pero el monto reembolsable real que puedes cobrar si no adeudas impuestos por el año depende de tus ingresos del trabajo (generalmente, sueldos, salarios, propinas o ganancias netas del trabajo por cuenta propia). El monto reembolsable es igual al 15% de tu ingreso del trabajo por encima de $2,500, hasta el crédito máximo de $1,400. Por ejemplo, si tu ingreso del trabajo es de $10,000, tu crédito reembolsable sería 15% x ($10,000 - $2,500) = $1,125.

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos también estableció un nuevo crédito de cuidado infantil no reembolsable de $500 para dependientes que no son hijos calificados (también llamado "crédito de cuidado familiar"). Por ejemplo, puedes reclamar este crédito para padres o abuelos si son tus dependientes para efectos fiscales. Debido a que este crédito no es reembolsable, puedes beneficiarte solo si debes pagar impuestos sobre la renta para el año.

¿CÓMO SERÁ EL CRÉDITO PARA CUANDO LO RECLAME EN 2023?

Para 2021, el crédito por hijos máximo total es de $3,600 por niño menor de seis años y $3,000 por niño de seis a 17 años al final del año. El crédito completo es reembolsable y está disponible incluso para los contribuyentes que no tienen ingresos ni deben impuestos.

Sin embargo, los límites de ingresos son más bajos para la expansión de 2021: la eliminación comienza en $75,000 de ingreso bruto ajustado para la mayoría de los contribuyentes solteros y $150,000 para la mayoría de los contribuyentes casados ​​que presentan una declaración conjunta.

Por encima de eso, el contribuyente pierde $50 del crédito por cada $1,000 de ingresos, por lo que el tope varía según los ingresos, el número de hijos y el estado civil. La eliminación gradual de este crédito es independiente de la expansión de 2017, por lo que muchos padres aún calificarán para un crédito de $2,000 por niño, incluso si no califican para la expansión de $1,000 o $1,600 por niño en 2021.

Expertos te brindan consejos.

En un movimiento histórico, el Congreso también ordenó al IRS que usara los registros existentes para enviar a las familias pagos anticipados mensuales de hasta la mitad de sus créditos fiscales por hijos anticipados para 2021. Estos prepagos comenzaron en julio y continuaron durante seis meses, en general mediante depósito directo.

Lo que confundirá a los contribuyentes en esta temporada de presentación de impuestos es que los pagos anticipados del año pasado deben conciliarse en las declaraciones de impuestos del Anexo 8812 de 2021 en función de los ingresos reales y las circunstancias del año.

CRÉDITO POR HIJOS ESTATAL VS. FEDERAL

Nueve estados han promulgado hasta ahora un crédito tributario por hijos además del crédito federal. Seis de los nueve estados (California, Colorado, Maryland, Massachusetts, Nuevo México y Nueva York) han hecho que el crédito tributario por hijos sea reembolsable. California, Idaho, Maine, Maryland y Nuevo México establecieron un límite fijo para el crédito fiscal que oscila entre $205 y $1,000 por hijo calificado. Colorado desarrolló un sistema escalonado basado en los niveles de ingresos y se calcula por un porcentaje del crédito federal.

Los requisitos para reclamar la ayuda federal difieren entre los créditos tributarios por hijos de los estados. Oklahoma limita el crédito tributario por hijos a las familias que ganan menos de $100,000 por año.

Colorado y Nueva York, en cambio, tienen restricciones de edad para los niños que califican (menores de 6 años en Colorado, al menos 4 años en Nueva York). El crédito tributario por hijos de Maryland se otorga solo a las familias de ingresos más bajos y restringe la ayuda a aquellos que ganan $6,000 o menos por año. Maryland también restringe el crédito a familias con niños con discapacidades. Los estados permiten a los contribuyentes reclamar tanto el crédito fiscal estatal como el federal por hijos.

Según la National Conference of State Legislatures, desde 2019, diez estados (Connecticut, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Michigan, Missouri, Oregon, Vermont y West Virginia) han introducido legislación para crear créditos fiscales por hijos a escala estatal. Además, California y Nueva York han impulsado la ampliación de sus créditos actuales.