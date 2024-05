Dolor que crece: madre mexicana no puede regresar a EEUU por castigo

HOUSTON - Justo cuando en México se celebra el Día de las Madres este 10 de mayo, una residente del sureste de Houston deberá pasar esta fecha lejos de su único hijo de 15 años.

Claudia González, beneficiaria del programa Daca o Acción Diferida, salió de Estados Unidos y fue a Ciudad Juárez, Chihuahua, para ajustar su estatus migratorio hace casi un año.

La madre mexicana, está casada con un ciudadano estadounidense, pero en el trámite, le negaron su regreso al país castigándola por 10 años.

Ahora su hijo, debe viajar 400 millas para reunirse con su madre en el estado de Tamaulipas, donde se encuentra.

A González, de 36 años, se le acusa de haber mentido a un oficial de inmigración cuando tenía 14 años e intentó cruzar la frontera utilizando un acta de nacimiento que no era de ella.

La abogada de inmigración Naimeh Salem indica que después del 1997 no hay perdón para casos como este, solo algunas excepciones.

Para Claudia González recibir esa noticia fue “impactante”.

"Casi, casi se me salió el alma del cuerpo, no me lo esperaba porque estás tratando de hacer todo bien y piensas que todo va a salir bien”.

El caso despierta alertas sobre la necesidad de asesorarse correctamente en trámites migratorios.

“Enviar a una persona fuera del país sin tener la certeza de que va a regresar es algo totalmente irresponsable y en este caso, totalmente prevenible”, agregó la abogada Salem.

También insiste que antes de contratar a cualquier abogado, hagas las preguntas que quieras, investiga, cuestiona y no escuches referencias de persona a persona, ya que cada caso de inmigración es diferente.