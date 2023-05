Reintroducen proyecto de ley que protegería de la deportación a los dreamers documentados

Alex Padilla, senador por California, reintrodujo el miércoles un proyecto de ley que, de ser aprobado, protegería a más de 250,000 dreamers que no están amparados por DACA y que viven en el país.

Estos dreamers podrían ser deportados al cumplir los 21 años aunque llegaron legalmente a Estados Unidos cuando eran niños.

El America's Children Act busca proteger a estos jóvenes que, aunque tienen un estatus legal debido a las visas de sus papás, no cuentan con la ciudadanía o la residencia.

“Serían protecciones nuevas básicamente para niños que vinieron con sus padres, ingresaron a los estados unidos a base de unas visas de empleo”, explicó César Bautista, abogado de inmigración.

El proyecto de ley también promete crear oportunidades adicionales de ciudadanía.

"Estos dreamers con documentos son estadounidenses en todas sus formas, excepto una: la residencia permanente de sus padres está atada a la burocracia del país. Esta legislación es mucho más que una simple reforma migratoria, se trata de corregir un error moral que es producto de nuestro sistema de inmigración anticuado", aseguró Padilla.

Andrea Solis es una soñadora que asegura que a pesar de que creció en EEUU, siente que su futuro es incierto.

“Tengo 2 años antes de graduarme y después de eso no sé cual va a ser mi realidad. siento que no tengo un futuro asegurado en este país a pesar de que crecé aquí, me gradué de la preparatoria aquí”, indicó Andrea.

La joven solo espera que el Congreso le de luz verde a esta propuesta de ley para que ella y su familia puedan vivir tranquilamente.

“Espero que ojala que el Congreso y el Senado puedan pasar esta legislación que es sumamente importante para mí y para mi familia. Mi hermana se tiene que auto deportar en dos meses cuando cumpla 21 años", aseveró Andrea.

Los legisladores están introduciendo esta legislación bipartidista en medio de crecientes llamados al Congreso para promover reformas migratorias de sentido común.