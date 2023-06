La exabogada de Johnny Depp defenderá a Gloria Trevi en demanda por abuso y explotación

LOS ÁNGELES, California - En una exclusiva de Noticias Telemundo, los exabogados del actor estadounidense Johnny Depp, entre ellos la reconocida abogada Camille Vasquez, confirmaron a nuestra cadena de televisión, que serán los encargados de defender a la cantante mexicana Gloria Trevi.

Trevi y el productor Sergio Andrade volvieron a enfrentar una nueva demanda de abuso y explotación de dos niñas en la década de 1990, en Los Ángeles. La artista negó las acusaciones en su contra a través de un comunicado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Según la demanda obtenida por el medio estadounidense The Rolling Stone, ni el nombre de Trevi, ni el de Andrade aparecen de forma literal en el documento, pero debido a los detalles que presentan los demandantes y la cronología de sus narraciones, deja claro que ellos dos son los acusados.

Las dos víctimas alegan que tenían 13 y 15 años cuando la cantante de "Pelo suelto" se les acercó para proponerles unirse a un supuesto programa de capacitación musical de élite dirigido por el productor y para entonces, tanto Trevi como Andrade ya gozaban de la fama y el reconocimiento internacional.

En su descripción, las demandantes aseguran que Trevi las preparó y las manipuló en diversas ocasiones para convertirse en "esclavas sexuales" del productor y que gran parte del abuso se llevó a cabo en el condado de Los Ángeles.

Por su parte, ambas describen que los hechos que vivieron por separado con Andrade fueron agresiones físicas, sexuales, aislamiento de su familia y abusos constantes.

"(Trevi y Andrade) usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa y un productor famoso para obtener acceso, preparar, manipular y explotar (a las víctimas) y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años", alega la denuncia, según la revista musical.

El documento se presentó el 30 de diciembre bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California, que permite a los sobrevivientes de abuso sexual infantil presentar casos civiles y que suspendió temporalmente el plazo de prescripción para las denuncias más antiguas de abusos sexuales a menores.

GLORIA TREVI RESPONDE EN UN COMUNICADO

Gloria Trevi, por su parte, rechazó de manera tajante las acusaciones a través de un comunicado de prensa enviado a Telemundo Digital.

"Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí', dijo la cantante.

"Es muy doloroso para mi y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra que desde hace más de 25 años fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta", añadió la cantante.

"Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado, por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores", afirmó Trevi en el comunicado.

"Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos, yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndose hasta obtener justicia en este caso", finalizó la cantante.

ACUSACIÓN Y CÁRCEL A INICIOS DEL AÑO 2000

En enero de 2000, Trevi, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como "Mary Boquitas", fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004, después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para respaldar los cargos de violación, secuestro y corrupción de menores presentados en su contra.

Sin embargo, aunque Andrade fue condenado por violación, secuestro y corrupción de menores, solo pasó un año más tras las rejas.

El escándalo en torno al entonces llamado "clan Trevi-Andrade" comenzó a salir a la luz cuando la cantante Aline Hernández publicó el libro "La Gloria por el infierno" (1998).

Aun sin respuesta de Trevi ante las nuevas acusaciones, la cantante siempre se ha declarado inocente, y desde su liberación retomó su carrera con éxito y se ha dedicado a intentar limpiar su nombre.