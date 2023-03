Tomás Regalado lanza su candidatura a la alcaldía de Miami

Tomás Regalado busca regresar a la alcaldía de Miami, Es algo que ha estado en su mente durante un par de años, pero ahora dice que ha tomado la decisión de forma definida el exalcalde se va a postular de nuevo.

Después de haberlo considerado por un tiempo, Tomas Regalado quien fue alcalde de Mami por 8 os antes de Francis Suarez quiere regresar a la alcaldía y nos da sus motivos en exclusiva.

“Yo gané en el 2009 con el tema de “Recuperemos a Miami” ahora el tema serio “Volveremos a recuperar a Miami”.

Regalado explica por qué quiere regresar a la alcaldía:

“Lo que ocurre es que yo siempre aposté a Miami yo nunca he aspirado a nada que no sea la ciudad de Miami desde que llegue de Cuba viví en Miami me case en Miami mis hijos nacieron en Miami”

Desde 1996 hasta el 2009 fue comisionado de la ciudad. En el 2009 fue elegido alcalde y fue reelecto. Mantuvo el cargo hasta el 20017, cuando no pudo postularse por tercera vez consecutiva.

“Y he visto con tristeza cómo han convertido esta ciudad en un hazme reír de todo el mundo después que esta ciudad ha alcanzado posiciones globales. Yo creo que los residentes se merecen más”.

Pero ¿qué es lo que más le disgusta sobre esta administración?

“Que no se sabe quién manda, al alcalde no existe, el administrador no opina, la abogada de la ciudad opina en contra de otros abogados y el alcalde parece ser Joe Carollo un día y Alex Díaz de la Portilla otro día”.

¿Podría Tomás Regalado ser un alcalde efectivo, mientras Joe Carollo y Alex Díaz de la Portilla estén presentes?

“Yo como soy mediático me voy a dedicar diariamente a reportarle diariamente a todos los que nos quieren escuchar lo que está pasando en la ciudad”.

Reglado a estado fuera de la alcaldía por 6 años durante los cuales ha estado muy vinculado a los medios y la política incluyendo un periodo cono director de Radio y Televisión Martí. El término de Francis Suarez termina en el 2025.