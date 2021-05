Lo que debes saber si aún no recibes tu pago de impacto económico

En marzo se anunció que la tercera ronda de pagos de estímulo económico por la pandemia incluiría a familias mixtas, pero aunque califican y ya declararon sus impuestos, aun no reciben el dinero.

Anabel Márquez, portavoz del IRS, reconoce que “si usted le pregunta al IRS si califica. Le van a decir: no tu no calificas. Como portador de itin, de acuerdo con la ley, no eres elegible para recibir un pago de impacto económico, pero si eres elegible para recibir $1,400 por que tienes dependientes con número de seguro social”.

Ellas son “personas que presentan una declaración de impuestos, y lo hacen con un número itin, esos portadores del itin, en sí, no recibirían $1,400 por si mismos… pero sí recibirían $1,400 por cada dependiente con un número de seguro social que se declara en los impuestos”, explica Márquez.

El IRS dice que los fondos existen y aunque pueden tardar en llegar, si eres elegible los recibirás si lo reclamas antes del 31 de diciembre. Si por alguna razón no cumples ese plazo, puedes reclamarlo como un crédito el próximo año.