Se cumplen 28 años del Maleconazo en Cuba

Hoy se cumplen 28 años de las imágenes que muestran lo sucedido el día que se estremeció el malecón habanero cuando cientos de cubanos salieron a la calle para exigir libertad.

El activista Adniel Alvarez López dice “todo lo que se del maleconazo lo sé estando acá en el exilio, de hecho, ellos no hablaban de eso para que uno no se informara y me recuerda lo que está pasando ahora, que la gente está saliendo poco a poco, por un apagón, por comida o por medicina, pero lo que realmente hay es falta de libertades”.

Aunque hace diez años que Adniel llegó a Miami, sabe que la situación en la isla es mucho más difícil que en los años 90, pero el cubano dice que también es muy diferente.

“La diferencia es que ahora con tanta información e Internet, es difícil engañar a un cubano, ya la generación de ahora no cree en ellos”, asiente Alvarez López.

Asegura que la solución está en manos de los propios cubanos de la isla. “Una masa crítica es necesaria para tumbar una dictadura”.

Pero el apoyo desde el exilio - agrega - es fundamental. “El apoyo a las madres de los presos políticos que no ha faltado aquí, siempre el exilio va a estar junto al pueblo”.

Comprometido con la libertad de Cuba, Adniel Alvarez López se ha sumado a varias iniciativas como las marchas de la organización exilio unido contra quienes apuestan por un acercamiento al régimen, pues considera que eso significa oxígeno para la dictadura.

“De manera personal yo no soy libre. El que no despierta y apoya a los que están dentro, no es libre. El que no lleve a Cuba en el corazón, pero la Cuba republicana, la Cuba libre, no la que existe hoy. Y esa es la que yo quiero para mis hermanos cubanos”, acota Alvarez López.

Y con esa Cuba, sueña. Incluso, con la posibilidad de poder rescatar la constitución que según explica, Fidel le robó a los cubanos con falsas promesas, la de 1940.

“Es la República, la que ya tuvimos. No hay que inventar nada. Con esa comenzamos, y si hay que enmendarla con un pueblo libre, preparado, se enmienda”, es lo que pide el cubano.