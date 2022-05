Régimen cubano libera a manifestante del 11J tras hacerle una propuesta

Con aplausos y la canción que se convirtió en inspiración para su lucha por la libertad llegó el preso político cubano Andy García a su barrio tras ser liberado de prisión.

Con el abrazo de amigo y vecinos fue recibido García en su barrio de Santa Clara, luego de casi un año en prisión.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Solamente decir ‘libertad para los presos políticos’, eso es una alegría que solamente lo saben los presos políticos”, confesó el cubano ya en libertad.

García, de 23 años, tendrá que cumplir su condena de cuatro años en un campamento correccional pues los cargos en su contra se mantienen.

“Se que me pueden recoger en cualquier momento. Pero no voy a dejar de dan entrevistas. No voy a dejar de denunciar”, refirió el manifestante de las protestas del pasado 11 de julio.

En la cárcel, García pasó días en huelga de hambre y en una celda de castigo. “Se llenaba de agua y se llenaba todo el piso de excrementos. Y no había colchones, me lo quitaban a las 6 de la mañana y me lo devolvían a las 11, y había que dormir en el piso. Ya te digo, el piso lleno de agua con excrementos”, recuerda de su tiempo en prisión.

Asegura que en varias ocasiones le sugirieron abandonar el país.

“En este último interrogatorio que duró cuatro horas y media me lo dijeron: ‘coño, cuando salgas, vete. Te puedes ir. Eso no tiene nada que ver’. -le dijeron-. “A ellos no les interesa que nosotros nos manifestemos allá afuera. Lo que les preocupa es que nos manifestemos aquí adentro. Esa es la preocupación real de ellos”.

Además de Andy García, otros 10 presos políticos del 11 de julio también fueron excarcelados por estos días, entre ellos, Jonathan Torres, quien está bajo fianza a la espera de un juicio.

De acuerdo con un analista, no es casual que las excarcelaciones ocurran luego de conversaciones entre funcionarios de la Casa Blanca y el régimen cubano. Algo que llega junto a la eliminación de restricciones económicas y a las puertas de la Cumbre de las Américas.

“Gestos de buena voluntad para un poco mejorar su imagen y esto pudiera ser algo que se manejó tras bambalinas. Libera a un grupo del 11J para yo poder crear un estado de opinión en los círculos de poder”, considera Angel Tur, analista y activista por los derechos en Cuba.

Todo esto ocurre mientras cientos de presos políticos aún continúan en prisión.

“Casos que son muy icónicos como Luis Manuel Otero Alcántara o Jose Daniel Ferrer, quienes van a ser las fichas de cambio de más valor para seguir presionando al gobierno de Estados Unidos por más prebendas.