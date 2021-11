Mujer pide liberación de su hijo menor de edad preso en Cuba

Bárbara Farrat demandó el lunes la liberación de su hijo Jonathan Torres Farrat, de 17 años, detenido en Cuba en agosto pasado por participar en las manifestaciones de protesta del 11 de julio.

"Lo mantienen preso, le están pidiendo una inmensa cantidad de años", denunció Farrat.

Este lunes, los padres de Jonathan y activistas por los derechos humanos realizan una jornada de ayuno de 24 horas por la liberación de presos políticos en la isla.

Bárbara afirma que su hijo menor de edad ha sido maltratado y aislado a bajas temperaturas, como castigo.

Además, sostiene que su hijo "es un muchacho muy enfermizo, con hipertrofia de corazón, asmático".

Y sin medicamentos ni atención médica en la cárcel, dice que su situación empeoró.

El menor esta recluido en la prisión de Manto Negro, en Artemisa, acusado de desorden publico, atentado y propagación de epidemias.

"Su abogado me explica no tienen pruebas suficientes para llevarlo a juicio, pero aún así no me lo liberan', denunció Farrat.

El caso de Jonathan se une al de otros 23 jóvenes cubanos de entre 15 y 18 años que siguen encarcelados tras las manifestaciones del 11 de julio.

Activistas también han lanzado este lunes una iniciativa en redes sociales para llamar la atención de organizaciones internacionales.

Este, según su familia, es el momento de alzar la voz, por su hijo, que acaba de tener un bebé al que aún no conoce, y por todos los adolescentes en cárceles cubanas tras unirse al llamado de libertad de un pueblo.