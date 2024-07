Guardia Costera: 27 migrantes fueron repatriados a Cuba

La Guardia Costera dijo que repatrió a 27 migrantes a Cuba, el viernes, luego de la interdicción de un viaje de migración “irregular e ilegal”, aproximadamente a 23 millas al sur de Dry Tortugas, en el sur de Florida.

De acuerdo con la Guardia Costera, un buen samaritano notificó a los vigilantes del Sector de Cayo Hueso sobre una embarcación rústica que se abría paso con 27 personas, el martes.

El buen samaritano permaneció en la escena hasta que llegaron los equipos policiales de la Estación Key West y las Operaciones Aéreas y Marinas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La tripulación del buque de la Guardia Costera Charles David Jr. embarcó a los migrantes para su repatriación a Cuba.

La Guardia Costera dijo que junto a sus socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sureste “continuarán patrullando por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a los EEUU por mar”.

"Nuestra prioridad número uno es evitar la pérdida innecesaria de vidas en el mar y estos intentos de migración marítima irregular conllevan un gran riesgo", dijo la teniente Marisa Kraiss, oficial de cumplimiento del Distrito Siete de la Guardia Costera.

"No arriesgues tu vida solo para que te envíen de regreso. Use vías seguras, ordenadas y legales para venir a los Estados Unidos. Aquellos que intenten eludir las vías legales pueden ser descalificados de futuras oportunidades para ingresar a los EEUU y se puede presumir que no son elegibles para el asilo, sujeto a una prohibición de admisión futura de cinco años, y potencialmente enfrentar un proceso penal. No te lances al mar", agregó.

Una nota de prensa señala que una vez a bordo de un buque de la Guardia Costera, los migrantes son procesados para determinar su identidad y se les proporciona alimentos, agua, refugio y atención médica básica antes de ser repatriados a su país de origen o regresar al país del que partieron.