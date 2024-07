Esposa de cubano muerto en la guerra en Ucrania: ‘Mi niña no sabrá lo que es tener un padre’

MIAMI, Florida - Durante una entrevista con un medio de prensa de su país, Kirill Veres, teniente coronel del ejército ucraniano, confirmó la participación de soldados cubanos en la invasión rusa y la muerte de al menos dos de ellos.

“Recibimos a dos cubanos que, lamentablemente, ya no estaban con vida. Si lo hubieran estado, habría ido a conocerlos”, comentó el alto militar al diario Ukrainska Pravda. Además, mostró fotografías de documentos de identidad de los dos soldados supuestamente fallecidos en combate el pasado 20 de junio, al este de Ucrania.

“Ese día nos enfrentamos a unos 16 cubanos”, agregó.

Los documentos, emitidos en Cuba, corresponden a dos Carnés de Identidad y una Licencia de Conducir, a nombre de Leonel Fundichely, de La Habana, y Denis Frank Pacheco, de Santa Clara.

Según la esposa de Pacheco, quien nos pidió proteger su identidad, el hombre de 42 años partió hacia Rusia en febrero pasado. “Tomó la decisión en contra los deseos de su familia. Le prometieron alrededor de 2,000 dólares y un pasaporte a cambio de trabajar en las ciudades ya ocupadas por los rusos, sin embargo, la realidad fue diferente: recibió un entrenamiento militar de 15 días y fue enviado al frente de batalla”, relató la esposa.

Desde el 8 de abril, la familia de Pacheco no ha tenido noticias de él. Ese día, desde Ucrania, se comunicó por última vez a través de WhatsApp.

“El régimen cubano, con el interés de mantenerse en el poder, es el único que se beneficia con el envío de soldados a sus aliados en Rusia”, declaró Orlando Gutiérrez – Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia, quien también recibió las fotos de los documentos.

De acuerdo con Gutiérrez-Boronat, los cubanos fallecidos combatían en una unidad especial, en la que solo se admiten militares con experiencia, “lo que confirma que fueron enviados por el régimen cubano. La inteligencia ucraniana estima que hasta el 40% de las tropas cubanas desplegadas en Rusia, son en realidad élites del Ministerio del interior cubano”.

La esposa de Pacheco sostuvo que él no tenía formación militar. "Solo cumplió con el servicio militar obligatorio en Cuba", afirmó, y dijo que tomó la decisión de ir a Rusia para asegurar un futuro económico mejor para su familia, especialmente para su hija de ocho meses.

Las últimas publicaciones de Pacheco en Facebook muestran fotos de su hija. "No sé qué le diré en el futuro cuando me pregunte por su papá. Es algo que sufro todos los días. Aunque no tomó una decisión correcta, necesitamos saber qué le sucedió, cómo murió y en qué condiciones", insistió la esposa desde Santa Clara.

En septiembre del año pasado, Telemundo 51 publicó los primeros testimonios de mercenarios cubanos en Rusia. El régimen de La Habana niega su presencia en este conflicto, incluso, informaron sobre la supuesta detención de 17 personas acusadas de reclutar mercenarios, sin embargo, no se revelaron sus identidades ni se proporcionaron detalles sobre los juicios o sentencias.