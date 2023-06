Aumentan en Cuba los asesinatos de mujeres a manos de hombres

La noche del pasado martes, Dayris Fuentes fue asesinada presuntamente a manos de su expareja. El violento incidente ocurrió en Zuluetas, una comunidad en el municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara.

Según contó una amiga de la víctima, el agresor aprovechó la oscuridad de la noche y en pleno apagón, le quitó la vida a puñaladas y dejó su cuerpo tirado entre unos arbustos, cerca de su propia casa.

Yanelys Núñez, del observatorio de género Alas Tensas, considera "que por supuesto, hay un aumento de la violencia en todo el país. En todos los sentidos. La precariedad, el aumento de la pobreza conduce a un estado de fricción social en todos los sentidos y por supuesto las mujeres están en un lugar de mayor vulnerabilidad".

Las preocupantes estadísticas son un reflejo de la situación en Cuba. Con este caso y otro que se acaba de confirmar en Corralillo, también en Villa Clara, suman 40 asesinatos de mujeres en lo que va de año en Cuba.

A través de un editorial publicado por el oficialista diario Granma, el régimen dice que estos hechos son fabricados, tergiversados o exagerados, como parte de una campaña financiada por el departamento de estado para generar desconfianza sobre la seguridad en Cuba.

Este es el peor año y solo estamos en el primer semestre … 40 feminicidios y el año pasado nosotros registramos 36", precisa Núñez que esta "es una imagen que el régimen se ha construido durante demasiado tiempo, diciendo que cuida y protege a las mujeres, pero no es así, y ahí están las cifras".

Desde España, Yanelys es parte de un observatorio de género que entre otras iniciativas, cuantifica estos asesinatos en Cuba. Ella es una tarea difícil en un país donde la información es altamente controlada.

"Hay un grupo importante de asesinatos a los que no tenemos acceso. A veces necesitamos acceder a informes policiales para ver si realmente se trató de un feminicidio o no, y por supuesto, como somos independientes ni por asomo nos van a dejar hacer eso", alega Yanelys Núñez, del observatorio de género Alas Tensas.

En medio de este panorama, activistas dentro y fuera de la isla exigen una ley integral contra la violencia de género y más protección para las posibles víctimas.

"El no tener las mínimas herramientas es un problema mayor. La mujer cubana no tiene a donde acudir, no hay una línea especializada", explica la activista Núñez.

Dentro de la isla, un grupo de activistas diseñó su propia red de consejería. Incluso, ya cuentan con una línea telefónica, ante la falta de respuesta oficial.

"Aunque lo que queremos es que realmente se vayan del poder porque han demostrado que son incapaces de conducir a la sociedad cubana a un nivel de satisfacción y seguridad", asegura Yanelys Núñez, del observatorio de género Alas Tensas.