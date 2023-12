Aprobación de la eutanasia en Cuba genera controversia: reacciones desde la isla y Miami

La controversia en torno a la aplicación de la eutanasia, como parte de la nueva Ley de Salud Pública, en Cuba, sigue ganando terreno a solo días de su aprobación en la Asamblea Nacional.

Pacientes de cáncer terminal como una enfermera cubana consultada sobre la medida apoyan la nueva normativa como una ley justa y necesaria.

“Si pudiéramos tener en un momento determinado que ya no se pueda hacer más nada, a mí que me desconecten y me dejen morir tranquila, en paz y armonía”, dice Suaima Pérez.

“Cuando se está enfermo, vivir sin dignidad es terrible, y más en este país que no hay medicamentos”, señala otro consultado.

Esta ley llega en medio de la peor crisis sanitaria en la historia del país.

Juan Rondón, especialista en medicina interna y cuidados paliativos dio su visión sobre la nueva legislación. “Si no tienen tratamientos para tratar la enfermedad primaria qué van a hacer con estos pacientes que están sufriendo y no tienen los recursos”.

Por su parte, Orlando Gutiérrez, presidente de la Asamblea de la Resistencia en Miami, cree que lo que están haciendo con la decisión de eutanasia al igual que ocurre en otros países es dándole a la inmensa maquinaria, el poder de vida o muerte sobre el anciano indefenso, ¿para qué? Para eliminarle costos al estado”.

Gutiérrez considera que la aprobación de la eutanasia en Cuba tiene un trasfondo político, por encima de lo humano.

“Hay una comunion de intereses entre las fuerzas globalistas de izquierda sobre todo en Europa y en Canadá con el régimen comunista de Cuba y creo que el tema de la eutanasia es uno de los temas en el cual, este régimen, busca puntos en común con esta izquierda globalista en esas áreas donde no amenazan su poder político”.

Aunque aún no está claro cómo será el procedimiento médico y que tipo de pacientes serán elegibles para la eutanasia, Cuba se suma, con esta decisión a la lista de 9 países donde la eutanasia está permitida.