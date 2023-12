Historia de esperanza: otorgan visa a EEUU para joven cubano y su madre

En el tejido de la incertidumbre y la necesidad médica, Belkis y Carlos Manuel, conocido afectuosamente como "Pocho", han recibido un rayo de esperanza esta semana. Después de que su historia fuera compartida en el programa "Encuentro Virtual" de nuestra colega Gloria Ordaz en julio, hoy celebramos una victoria en medio de la adversidad.

Un Viaje Entre Limitaciones: Renovación de Visa para Pocho

Desde junio, esta familia nicaragüense enfrentaba el desafío de renovar la visa que les permite viajar anualmente a Estados Unidos. Este viaje es crucial para que Pocho, de 26 años y afectado por una enfermedad desde su nacimiento, reciba un tratamiento médico que su familia costea y que no está disponible en Cuba.

Inicialmente, se encontraron con un desalentador obstáculo en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, donde les dijeron que su caso no calificaba para recibir servicios consulares. Ante esta negativa, emprendieron el camino hacia Nicaragua, donde el consulado estadounidense otorgó la visa al joven Pocho, pero no a su madre, Belkis, quien es su principal apoyo en todas las actividades diarias.

Un Giro de Esperanza Después de Nuestra Exposición en Telemundo 51

La situación cambió cuando expusimos su caso en Telemundo 51. Belkis, agradecida, comenta: "Gracias a Dios que tocó el corazón de esas personas que tenían que ver con eso. Con la ayuda de ustedes y mi familia, creo que estamos llegando a un final ya".

Diana Delgado, familiar en Estados Unidos, revela que recibieron un correo de la embajada informándoles sobre una nueva entrevista y la necesidad de llevar el pasaporte de Belkis. Este mensaje llegó como un bálsamo, alterando la incertidumbre que rodeaba el visado de la madre de Pocho.

"Ya Parimos": La Alegría de Pocho Ante la Posibilidad de Viajar

Carlos Manuel, conocido como Pocho, expresó su alivio: "Me siento bastante mejor, bastante tranquilo. Pero, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil". Su hermana, Diana Delgado, comparte las emociones de la familia: "Las palabras de él fueron: 'Ya parimos".

Pocho, quien desde su nacimiento padece una enfermedad debilitante que lo confina a una silla de ruedas, se alimenta a través de una sonda y depende de los tratamientos médicos periódicos en Estados Unidos. Su familia, con esfuerzo y amor, ha sorteado obstáculos para brindarle los cuidados y medicamentos necesarios, que no están disponibles en Cuba.

Un Regalo de Navidad Adelantado: Pocho se Prepara para Regresar a Casa

En la casa de su familia en Hialeah, la Navidad se prepara para recibir a Pocho con los brazos abiertos. Su regalo ya aguarda bajo el árbol, y él no planea esperar hasta el 25 de diciembre para abrirlo. La alegría y la esperanza se mezclan en la atmósfera, y estaremos atentos para seguir acompañando a Pocho y su familia en este viaje lleno de desafíos y triunfos.