CNBC: cómo recibir un cheque de estímulo si no tienes dirección o cuenta bancaria

Mientras continúa pagando los cheques del tercer paquete de estímulo, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) está alentando a quienes no tengan una dirección permanente o carezcan de una cuenta bancaria de tomar ciertos pasos para asegurarse de que reciban el dinero que les corresponde.

La mayoría de los pagos de impacto económicos se realizan de manera automática: el IRS los deposita en cuentas bancarias que tiene en sus archivos o envía un cheque en papel a la dirección del contribuyente.

Pero si una persona se encuentra como indigente y sin techo, no tiene una cuenta bancaria o gana demasiado poco como para declarar impuestos, se le dificulta al IRS enviarle el dinero de manera automática. Por esta razón, el IRS creó una herramienta cuando envió el primer pago el año pasado.

No obstante, no todos los que son elegibles para un pago de estímulo sabían de esta herramienta o puede tener acceso a la misma ya que ahora está cerrada. Millones de estadounidenses pueden no estar recibiendo, potencialmente, miles de dólares en pagos de estímulo.

Pero si tienes un número de Seguro Social y no has sido declarado como dependiente en los impuestos de otra persona, se le debe el pago de estímulo. Esto es lo que puedes hacer para recibir el dinero.

Aún si no has recibido ingresos el año pasado o si has ganado demasiado poco como para declarar impuestos, debes presentar una declaración básica de impuestos para el 2020, dice el IRS. Esta es la única manera para que el IRS obtenga tu información para liberar un pago.

Cuando presentas dicha declaración de impuestos, el IRS te enviará el dinero a la dirección que pusiste en el formulario.

La manera más rápida de recibir un pago de estímulo es a través del pago directo. Pero esto puede ser inaccesible para algunos contribuyentes. Millones operan por fuera del sistema bancario en EEUU.

El IRS está alentando a quienes no tengan una cuenta bancaria a que abran una, gratis, en la sucursal local de un banco. Para ayudar, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ha lanzado una campaña que incluye 75 bancos o ‘’credit unions’’ que ofrecen cuentas bancarias gratis o a bajo costo para quienes no tienen una. Puedes leer más información en el sitio web del FDIC.

Por el contrario, los pagos serán enviados a la dirección incluida en cada declaración. Una persona que experimenta indigencia y que no puede recibir un depósito directo puede usar la dirección de un amigo o un pariente, dice el IRS. El individuo puede incluir también la dirección de un refugio o centro de día, donde puede recoger el pago enviado por correo. El pago será enviado como un cheque o en la forma de una tarjeta de débito a la dirección incluida en la declaración.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Alicia Adamczik para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.