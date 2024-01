Los Emmy se celebran en Hollywood con “Succession” y “Last of Us” como los más nominados

Por fin ha llegado el momento de unos Emmy de lo más inusuales.

La 75ª edición de los Premios Emmy llegará cuatro meses después de su fecha original el lunes por la noche en el Peacock Theater, después de un año de turbulencias históricas de Hollywood en una industria cuyos trastornos son evidentes.

Las huelgas tanto de actores como de guionistas, los cambios radicales hacia el streaming y el desmantelamiento del calendario televisivo tradicional significan que los sobres abiertos durante la ceremonia transmitida por Fox y presentada por Anthony Anderson en el feriado estadounidense del natalicio de Martin Luther King Jr. revelarán a los ganadores que se decidieron hace meses para programas que en algunos casos se completaron hace años, y tienen una fracción de la audiencia que tenían hace unas décadas.

Pero para los actores y otras personas que participan en la ceremonia, las normas ya no son usuales en este negocio.

“Desde la pandemia ha sido muy extraño, filmas algo, luego a veces pasan otro par de años hasta que lo ves, y un tiempo más hasta que sucede algo como esto”, dijo el actor Nick Offerman a The Associated Press la semana pasada después de ganar uno de los primeros trofeos otorgados en la ceremonia de los Emmy de las Artes Creativas por “The Last of Us”, una serie que se encuentra entre los principales nominados del lunes por la noche junto con “Succession, “Ted Lasso” y “The Bear”.

Los Emmy proporcionarán un respiro y una celebración después de las huelgas y los problemas que las provocaron, y con su 75ª edición, intentarán proporcionar vínculos con su pasado y con la historia de la televisión. Incluirán una serie de reuniones del elenco y recreaciones de escenas de programas queridos como “Cheers”, “Game of Thrones”, “Grey’s Anatomy” y “Martin”.

Las nominaciones en sí mismas resuenan con el pasado de los Emmy: la continuación del dominio de décadas de HBO, que este año tiene los tres programas más nominados con “Succession”, “The White Lotus” y “The Last of Us”.

A Anderson se le ha encomendado la tarea de ser anfitrión en un momento en que ser maestro de ceremonias de premios no es un trabajo codiciado, especialmente después de que el cómico Jo Koy fuera ampliamente criticado por su actuación en los Globos de Oro el fin de semana pasado.

Pero Anderson dijo que en realidad llega relajado y aliviado, porque por primera vez en casi una década, no está nominado. Nunca ganó un Emmy a pesar de 11 nominaciones como productor y actor por su antiguo programa, “black-ish”.

“Toda la presión está fuera de mí ahora”, dijo Anderson, ahora presentador de “We Are Family” de Fox, durante los preparativos de la ceremonia. “No tengo que sentarme allí y preguntarme, ¿voy a ganar? ¿Lo voy a conseguir? ¿A qué hora van a llegar a esta categoría? Solo puedo venir aquí y ser yo mismo”.

CÓMO VERLOS

Los Emmy se transmitirán en Estados Unidos en vivo por Fox a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT), y se podrán ver por streaming en a partir del martes en Hulu.

La ceremonia también se podrá ver en decenas de países más. El sitio web de la Academia de Televisión tiene una lista práctica de canales y, en algunos casos, horarios de emisión.

También hay muchas maneras de ver la alfombra roja de los Emmy, que comienza a las 5 p.m. (2200 GMT), cuando E! dará inicio a su cobertura. People y Entertainment Weekly también tendrán una cobertura de la alfombra roja que se transmitirá en sus sitios web y páginas de YouTube.

LOS NOMINADOS

“Succession” obtuvo 27 nominaciones. Es la probable favorita para ganar su tercer Emmy a la mejor serie dramática y tiene a tres hombres, Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin, nominados a mejor actor, con cuatro nominados más en las categorías de actor de reparto.

Pero no saldrá con la mayor cantidad de victorias. Esto se debe a que “The Last of Us”, segunda con 24 nominaciones, llega con ocho tras los Emmy de las Artes Creativas del fin de semana pasado, donde “Succession” no ganó ningún premio. Entre ellos se encuentran los premios a mejor actor invitado para Offerman y Storm Reid, lo que sugiere que los votantes también pueden favorecer a sus actores principales, Pedro Pascal y Bella Ramsey. Ambos podrían hacer historia, ya que Pascal se convertiría en el primer latino en ganar el premio al mejor actor dramático y Ramsey en la más joven en ganar el premio a la mejor actriz.

El elenco de élite de “The White Lotus” está en todas las categorías de reparto. Tiene cinco mujeres nominadas a mejor actriz de reparto en un drama, incluyendo a Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza.

Por el lado de la comedia, la noche podría convertirse en una vuelta de victoria para la tercera y última temporada de “Ted Lasso”, la serie de fútbol que ganó el premio a la mejor comedia por sus dos primeras temporadas.

Su principal desafío proviene de la cocina. “The Bear”, sobre un chef que lucha con el legado de su familia, competirá por el premio a la mejor comedia, y su protagonista, Jeremy Allen White, podría desafiar a Jason Sudeikis de “Ted Lasso” por el premio al mejor actor cómico.

LA LARGA ESPERA

Las huelgas de actores y guionistas del año pasado significaron que los Emmy, que normalmente se celebran en septiembre, se trasladaron a enero de una manera sin precedentes, colocándolos en el corazón de la temporada de premios de Hollywood.

Sin embargo, la votación de la Academia se llevó a cabo en el calendario normal, lo que significa que los ganadores se determinaron desde finales de agosto.

La espera y otras peculiaridades del calendario hacen que las circunstancias de los premios sean extrañas. “The Bear” compite por los Emmy en su primera temporada, después de haber ganado ya los Globos de Oro por la segunda.

___

El productor de The Associated Press Liam McEwan contribuyó a este despacho.