Liberan a la rapera Nicki Minaj tras aparente arresto por sospecha de posesión de drogas

Nicki Minaj fue liberada el sábado horas después de que aparentemente fue arrestada por la policía en los Países Bajos bajo sospecha de exportar drogas blandas, dijeron las autoridades.

La rapera fue multada y se le permitió "continuar su viaje", dijo la policía en una publicación traducida en X justo antes de las 4 pm hora del este.

Minaj, de 41 años, viajaba a Manchester, Inglaterra, desde Ámsterdam para un concierto de su "Pink Friday 2 World Tour" cuando aparentemente fue arrestada.

Minaj, cuyo nombre real es Onika Tanya Maraj-Petty, tenía previsto actuar en el estadio Co-op Live de Manchester el sábado por la noche, pero fue pospuesto, dijo Live Nation UK en una actualización.

"A pesar de los mejores esfuerzos de Nicki por explorar todas las vías posibles para que el espectáculo de esta noche se lleve a cabo, los acontecimientos de hoy lo han hecho imposible", dijo la compañía. "Estamos profundamente decepcionados por los inconvenientes que esto ha causado".

Las entradas seguirán siendo válidas para el concierto reprogramado, dijo la compañía.

La policía no ha identificado el nombre de la persona arrestada, pero cuando se le preguntó si era Minaj, un portavoz dijo que los agentes habían "arrestado a una mujer estadounidense de 41 años en el aeropuerto de Schiphol por posesión de drogas blandas".

Más temprano el sábado, Minaj había compartido numerosas publicaciones en las redes sociales detallando el incidente.

En un video que compartió en X, se ve a la rapera cuando le dicen que es necesario registrar su equipaje.

"Lamento mucho decir eso", le dice un hombre en el aeropuerto.

"¿Pero no es eso lo que planeaste hacer desde el principio? ¿Por qué no lo registraron antes de subir al avión?", responde.

El hombre dice que hicieron una "revisión rápida aleatoria" pero que necesitan abrir el equipaje.

En publicaciones posteriores, Minaj dijo que creía que la gente estaba tratando de "detener esta gira" y le estaban mintiendo.

"Se llevaron mi equipaje y cuando pregunté dónde estaba me dijeron que estaba en el avión. No pudo haber sido así, simplemente me detuve", dijo. "Nunca les di mis maletas. Se niegan a dejarme ver mis propias maletas".

En otra publicación, escribió: "Les están pagando mucho dinero para intentar sabotear mi gira porque muchísimas personas están enojadas porque tiene tanto éxito y no pueden comerme. Los pillaron robando dinero de mi viaje".

"Así es como te meten las cosas en el equipaje", decía otro.

Durante un Instagram Live, Minaj filmó a la policía mientras le decían que entrara a una camioneta para poder llevarla a la estación de policía.

En una publicación en X, la rapera dijo que le dijeron que tenía que "ir 5 minutos para hacer una declaración sobre mi seguridad en la comisaría de policía".

Este artículo fue publicado originalmente en NBC News. Haz clic aquí.