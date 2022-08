Cómo votar por tu finalista favorito para que gane “La casa de los famosos”

Tras la salida de Laura Bozzo, última eliminada de "La casa de los famosos", los televidentes ahora deben votar para elegir al ganador del programa.

Daniella Navarro, Nacho Casano, Salvador Zerboni y Toni Costa se disputan el gran premio de $200,000.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La gran final tendrá un programa especial de tres horas el lunes 8 de agosto, comenzado a las 7 p.m ET.

La votación para elegir al ganador del reality ya está abierta y se podrá votar hasta el lunes de la final a las 9 p.m. ET dentro de cada una de las ventanas de votación diarias.

Este miércoles, el quinto finalista dejará la casa por decisión del público y quedarán solo cuatro famosos para la final del lunes.

Estos son los pasos que debes seguir para votar:

CÓMO VOTAR EN "LA CASA DE LOS FAMOSOS"

Entra en la sección de votaciones de "La casa de los famosos" en la página de Telemundo. Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice "vota". Hay un límite de un voto al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos.

¿CUÁNDO SE PUEDE VOTAR?

Se puede vota para elegir al ganador desde ahora hasta el lunes 8 de agosto, entre 7 p.m. ET y las 9 p.m. ET. La última ventana del período de votación es el lunes 8 de agosto a partir de las 7 p.m. ET.

Solo los residentes de EEUU pueden votar para salvar a un participante de "La casa de los famosos".

"La casa de los famosos" se emite de lunes a viernes y domingos especiales a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT por Telemundo. La gran final del lunes 8 de agosto tendrá un programa especial de tres horas, comenzando a las 7 p.m. ET.