Jacky Bracamontes y Cristián de la Fuente presentarán en la 71ª edición de Miss Universo

MIAMI – La cadena de habla hispana, Telemundo, anuncia la exclusiva transmisión de Miss Universe en donde as reconocidas personalidades Jacky Bracamontes y Cristián de la Fuente serán los conductores de la 71ª edición del certamen internacional.

El certamen de Miss Universe se transmitirá en vivo de costa a costa desde Nueva Orleans, Luisiana, el sábado, 14 de enero comenzando a las 7pm/6c con un especial de antesala, seguido por el programa principal a las 8pm/7c. por Telemundo y a través de la aplicación Telemundo.

Además, Alix Aspe de "La Mesa Caliente" y Carlos Adyan de "En Casa con Telemundo", se unen al tan esperado evento para llevarle a los televidentes toda la emoción del certamen con contenido exclusivo tras bastidores, entrevistas y cobertura extensa durante la transmisión en vivo de la cadena.

Asimismo, la ganadora de la 69ª edición de Miss Universe y copresentadora de Hoy Día, Andrea Meza, completará la lista estelar de personalidades de Telemundo como presentadora para las plataformas digitales y sociales de Telemundo cubriendo la competencia de este año.

Como antesala al certamen internacional donde brilla la mujer latina, Telemundo presentará este especial de "Miss Universe Celebrando a Nuestras Reinas" con expertos en competencias, además de ofrecer una amplia cobertura multiplataforma de las 90 participantes de todo el mundo con contenido exclusivo tanto en televisión como en plataformas digitales y sociales.

Los fans también pueden visitar Telemundo.com/MissUniverso para votar por sus candidatas favoritas y conocer más de cada una de las representantes a través de entrevistas exclusivas y galería de fotos.

ACERCA DE LOS PRESENTADORES

Jacky Bracamontes, quien representó su natal México en la competencia de Miss Universe en el 2001, es una de las figuras más importantes del espectáculo latinoamericano.

Bracamontes ha sido presentadora de las ediciones 68ª, 69ª y 70ª del certamen al igual que de los Latin American Music Awards, de la competencia de baile de Telemundo, Así se Baila, y de las dos temporadas de La Voz.

Bracamontes se unió a Telemundo por primera vez para conducir Viva el Mundial y Más, un programa que se emitió durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. A través de su carrera, ha conducido exitosos programas y especiales, además de protagonizar telenovelas como La Suerte de Loli, Las Tontas No Van al Cielo, Heridas de Amor y Sortilegio, entre otras.

La Miss México Andrea Meza fue elegida como la mujer más bella del planeta en el certamen Miss Universe 2021. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Por otra parte, Cristián de la Fuente es una superestrella latina que ha formado parte de numerosas producciones de Hollywood. Fue presentador de la 70ª edición de MISS UNIVERSE® y participó como uno de los jueces de la competencia de baile de Telemundo, Así se Baila.

Previamente, compitió en la sexta temporada de Dancing with the Stars de la cadena ABC, llegando a la final. Sus créditos profesionales incluyen ser conductor de varios premios y actor para varias series de televisión como CSI: Miami, Private Practice, Devious Maids, El Juego de las Llaves, Sueño de Amor, En Tierras Salvajes, y Amor Bravío.

También ha participado en varias películas, incluyendo Driven, junto a Sylvester Stallone, Vampiros: Los Muertos de Tommy Lee Wallace con Jon Bon Jovi, y prestó su voz para la película animada Condorito: La Película. Cristián debutó como productor con la película You Are My Home, que se colocó entre las más vistas durante su primera semana de estreno en Netflix.

Para más información, favor de visitar Telemundo.com/missuniverso.