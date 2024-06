Advertencia por calor en el sur de la Florida: qué significa y qué hacer para enfrentar altas temperaturas

Este viernes el sur de Florida tendrá temperaturas por encima de los 90°F e índices de calor máximos de hasta 110°F, razón por la cual tenemos una advertencia de calor para Miami-Dade, Broward y Palm Beach que entrará en vigor desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm, de acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico (NWS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el NWS el índice de calor es una medida que muestra qué tan caliente se siente realmente cuando la humedad se tiene en cuenta con la temperatura real del aire. Por eso a mayor humedad relativa y altas temperaturas, mayor índice de calor.

El calor de este tipo representa un riesgo importante para todas las personas que están expuestas al sol y activas o se encuentran en un grupo sensible al calor, señala el NWS, en su página web.

Es peligroso para cualquier persona sin una hidratación o enfriamiento adecuados y para los que no tienen aire acondicionado, pues los ventiladores y las ventanas abiertas no serán tan efectivos.

Es posible que con estas condiciones de calor prolongadas se produzca una mala calidad del aire.

A Heat Advisory is in effect until 5pm today for eastern counties (Miami-Dade, Broward, and Palm Beach). For more heat related information and graphics, please visit our webpage: https://t.co/4Yyuh3YiBP pic.twitter.com/bliU839uiA