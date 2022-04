Telemundo Deportes presenta un fin de semana con una gran cobertura de la Liga Premier

MIAMI - La cobertura exclusiva en español de la Liga Premier de Telemundo Deportes continúa con una entrevista exclusiva con Pep Guardiola, seguida por una triple cartelera el sábado 9 de abril antes del esperado partido entre el Manchester City y el Liverpool el domingo 10.

Este viernes, las plataformas digitales de Telemundo Deportes lanzaron una entrevista exclusiva con Pep Guardiola, "¡Sin filtro!". El técnico del Manchester City confesó todos sus secretos y anhelos, reveló quiénes son sus influencias en el mundo del fútbol y compartió su filosofía de juego y su apetito por ocupar un rol en la selección nacional a futuro. Telemundo emitirá clips de la entrevista en su cobertura de la Liga Premier durante el fin de semana y por "Zona mixta". La entrevista completa estará disponible por TelemundoDeportes.com, la aplicación Telemundo Deportes y el canal de YouTube.

La cobertura completa de la Liga Premier de este fin de semana continuará con una triple cartelera el sábado 9 de abril en Universo, TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes a partir de las 7:00 a.m. (hora del este) con el Everton vs. Man United, seguido por el Southampton vs. Chelsea a las 9:00 a.m. (hora del este) y culminando con el Aston Villa vs. Tottenham a las 12:00 p.m. (hora del este).

El domingo 10 de abril, la cobertura comienza con un programa previo al partido a las 10:30 a.m. antes del crucial juego por la cima de la clasificación entre el líder Manchester City y el segundo lugar Liverpool. Andrés Cantor y Manuel Sol narrarán la acción desde el Etihad Stadium. El partido comienza a las 11:30 a.m. (hora del este) y se transmitirá en vivo por Telemundo, TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes.

Para cerrar el fin de semana, el programa de análisis deportivo nominado al Emmy, "La Liga Premier: Tercer Tiempo", recapitulará toda la acción a la 1:30 p.m. (hora del este) en vivo por Telemundo y por streaming en TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes.

PROGRAMACIÓN DEL FIN DE SEMANA DE TELEMUNDO DEPORTES