Care Miami: Feria de la Salud Gratis para la Comunidad

Como parte de su compromiso continuo de proporcionar eventos y servicios para apoyar el bienestar de la Comunidad del Sur de florida, El programa de El Rey Jesus Care Miami está organizando una Feria de Salud para la comunidad, GRATUITA el sábado 22 de mayo de 2021. Este evento está abierto al público y ofrecerá exámenes médicos, educación para la salud y la nutrición, oración, clases familiares, clases de entrenamiento, educación empresarial, servicios de inmigración y rifas.

No pierda esta oportunidad gratuita de recibir importantes exámenes médicos e información de asesores del Departamento de Salud.

Detalles del evento:

Fecha: este sábado, 22 de Mayo, 2021

Hora: 10am-12:30pm

Dirección: 14100 SW 144 AVE Miami, FL 33186 (Espacio abierto afuera)

Costo: Gratis y Abierto al Público.

Proveedores incluyen: Departamento de la Salud, Health Council of South Florida, Citrus Family Care Network, Hope for Miami, Mommy Lice Remover Helper, Community Health (CHI), Miami Dade Technical Center, Branches, Inc., Simply Healthcare, Trinity Empowerment Consortium, Kristi House.

Para más información, llame al: 305-382-3171. El evento seguirá las recomendaciones de la CDC sobre el COVID-19.