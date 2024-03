Vecinos de condominio preocupados por altos pagos

En un escenario de tensión palpable, el Condominio Península se ha convertido en un hervidero de incertidumbre y desasosiego. Los propietarios, enfrentados a la inminente inspección de recertificación de los 40 años, se encuentran sumidos en un mar de preocupaciones y acusaciones cruzadas.

La reunión de anoche, convocada para discutir el presupuesto del año 2024, terminó de manera abrupta y sin resolución alguna. Los ánimos se caldearon cuando los residentes denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la asociación.

"El problema aquí es que no nos presentan ningún presupuesto... ustedes no tienen que votar, nosotros aprobamos el presupuesto y punto", manifestó Dianela Lobatto, una de las propietarias, evidenciando la falta de transparencia percibida.

Mariela Ramírez, otra residente, expresó su descontento: "Se pagó $1,500 dólares en 2022 y $1,800 en 2023 por arreglos que no están terminados".

Pero el nudo gordiano de esta contienda parece centrarse en la inminente recertificación de los 40 años del conjunto residencial, pautada para diciembre. Heidy Arauz, propietaria, advirtió con preocupación: "Si nosotros no recertificamos, van a tener que cerrar el condominio".

Lourdes Iturralde, residente desde 1993, expresó su angustia: "Nosotros lo único que estamos pidiendo es que no estamos pasando todavía los 40... no hemos hecho nada para los 40 años... ese dinero que teníamos de reserva de todo, se desapareció, no sabemos a dónde está, no nos dicen, el management company tampoco nos dice nada".

En medio de esta vorágine, la presidenta de la asociación, Leda Pacific, se negó a hacer declaraciones cuando fue confrontada por nuestro equipo periodístico. Sin embargo, horas antes, había desestimado las acusaciones de fraude.

Con 196 unidades en juego, decenas de familias claman por una solución. Marina Sánchez, propietaria preocupada, elevó un llamado desesperado: "Gobernador DeSantis, por favor, ayúdenos con estos, no podemos vivir esperando que se nos derrumbe la casa".

El Condominio Península se encuentra ante un callejón sin salida. Los residentes, sumidos en la incertidumbre, aguardan una resolución justa y transparente que les permita vislumbrar un futuro seguro en sus hogares. Hasta entonces, el nudo gordiano permanece apretado, desafiando a las partes involucradas a encontrar una solución que deshaga los nudos de desconfianza y temor.