Robo a joyería desata persecución policial y dos arrestos

Una joyería del condado de Martin fue el escenario del robo de un collar de diamantes valorado en 125 mil dolares y que desencadenó una persecución policial y la detención de dos sospechosos.

La dueña de la joyeria aseguró que este collar era único en su estilo, collar que desafortunadamente hasta el momento, no aparece

Terry Rieger, quien lleva mas de 26 años al frente de la joyería Diamond by Terry, ubicada en el 3868 SE Dixie Highway, en una plaza comercial en Stuart, relató que este miércoles un hombre con el rostro cubierto con lentes y mascarilla pidio ver un collar de diamantes y zafiros, supuestamente para su pareja.

"Fue aterrador, esto jamás había pasado", dijo, antes de explicar en detalle cómo se habría producido el robo: “Sacó su tarjeta de crédito y me dijo no sé si le va a caber en su cuello, me dijo ¿puedo probármelo?, y yo que iba a hacer, claro te lo puedes probar, se lo colocó en el cuello y de repente como un relámpago salió corriendo empujando a una de mis clientes”, relató.

El sospechoso huyo a bordo de un vehículo donde lo esperaba un presunto cómplice. Las autoridades acudieron a la joyería y segun el alguacil, fueron perseguidos a lo largo de dos condados, el condado Martin y St Lucie. Según la policia durante el robo se produjeron disparos que no hirieron a nadie.

“Regresaron hacia el condado Martín y utilizamos dispositivos para desinflar los cauchos logramos desinflar uno pero el carro no paraba; finalmente chocó en la I-95 y uno salió huyendo a pie, el agua la tenían hasta el cuello y nuestros oficiales lograron arrestarlos. Mientras hablamos estamos tratando de encontrar más de $100 mil en joyas”, señaló William Snyder, alguacil del condado Martin

Segun las autoridades, uno de los sospechosos es menor de edad y de West Palm Beach. Ambos fueron arrestados y llevados a la carcel del condado Martin. Hasta ahora la prenda no ha sido hallada.

La dueña de la joyeria confirmó a Telemundo 51 que la pieza esta asegurada pero que es preferible recuperarla a que el seguro pague su valor.