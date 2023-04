Reaccionan algunos de los cubanos que fueron deportados a la isla desde EEUU

A Yaumel Cárdenas solo le queda en la memoria las fotos de un recorrido a través de 12 fronteras, jugándose la vida.

Cárdenas es uno de los 123 cubanos deportados desde Miami, este lunes, en un primer vuelo de cubanos que fueron devueltos a la isla.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

En el caso de Cárdenas, estuvo detenido por 5 meses, desde que cruzó la frontera en diciembre. “Nunca tuve la oportunidad de demostrar mi miedo y los problemas que estaba enfrentando cuando me entregué en la frontera”.

El joven confirma que anteriormente en 2019 había intentado entrar a EEUU, mientras se implementaba la política permanecer en México. Esa también es parte de su denuncia.

Miguel Inda Romero, abogado especializado en temas de inmigración, asegura: “Conozco casos que estaban en la misma situación y los dejaron entrar y los pusieron en libertad bajo una I-220B con una orden de deportación”.

En Miami, el abogado Miguel Inda Romero insiste en que no existe un patrón real que establezca que migrante queda detenido.

“Depende del oficial y de por dónde entre la persona. Eso tiene mucho que ver con qué proceso administrativo van a tomar”, explica el abogado.

Como parte de la oleada de migrantes de finales de 2022, también llegó a la frontera Ángel Díaz Ramírez, a quien dejaron detenido cuando cruzó en noviembre.

“No vimos a un deportador, nadie nos atendió. Yo no recibo un documento desde el 15 de noviembre cuando hice el miedo creíble en Texas”, explica Díaz Ramírez, quien sostiene que jamás había intentado entrar al país hasta esa fecha.

Díaz Ramírez suma a su denuncia que las autoridades en EEUU, “trabajaron mal totalmente. Nos hicieron la entrevista de miedo creíble y no sabíamos a lo que íbamos. Después de que hicimos la entrevista de miedo creíble fue que nos dieron un documento sobre los puntos en los que consiste el asilo político”.

“Hay personas que me han llamado que se quieren cortar el grillete”, comenta el abogado Inda Romero, quien asegura que hay cierto pánico entre cubanos con órdenes de deportación.

“Por ahora he tenido clientes que ayer tuvieron su cita de ICE, fueron y dijeron que regresaran en un año. No hubo problemas ayer, no detuvieron a nadie. No creo que estén detrás de esas personas pero eso pudiera cambiar en el futuro”, alerta el abogado.