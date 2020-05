Máscaras faciales dificultan identificación de delincuentes

Un video de vigilancia muestra el aterrador momento en que hombres armados tratan de entrar a la fuerza en una casa del sur de la Florida. Los sujetos cubrían sus rostros con máscaras quirúrgica por lo que fue imposible reconocer alguna cara o establecer un patrón de identificación.

Un hombre del condado Broward pensó que no llegaría a sobrevivir este momento. “Tenía miedo, un hombre me puso una arma en la cara”, dijo la víctima cuya identidad no podemos revelar por seguridad.

Dos hombre armados y con máscaras llegaron a su casa y trataron de entrar. “Cerre la puerta rápidamente, pero uno de ellos trató de dispararme”. Pero la víctima no pudo ofrecerle a la policía una descripción de los individuos. “Tenían una máscara quirúrgica puesta”.

Aunque la mascarilla es para la protección del coronavirus, algunos la utilizaban para cometer su fechoría.