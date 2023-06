John Morales: ‘Esta temporada de huracanes podría estar llena de sorpresas’

"El estrés tras el huracán se manifestaba y seguía siendo tan aparente entre los floridanos como lo era en el paisaje con letreros de calles retorcidos y centros comerciales vacíos".

Este panorama podría sonar familiar dada la reciente historia en Florida, pero estoy citando del libro Mass Trauma and Emotional Healing Around the World, escrito en el 2010, no el 2022 o 2023.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Se refiere a las secuelas del huracán Andrew, que hasta la llegada del huracán Irma en el 2017 era el desastre natural más costoso en la historia de Florida.

Treinta años y un mes después de la devastación, similar a la de una bomba, que causó Andrew en el sur del condado Miami-Dade, el huracán Ian se ubicó al tope de la lista en términos de pérdidas de vidas y propiedades.

Muchos residentes de las áreas más golpeadas por Ian hace ocho meses están sufriendo de estrés postraumático, como lo padecieron los residentes del sur de la Florida durante años después de Andrew.

En la víspera del inicio de la temporada de huracanes 2023, la herida sigue abierta en el suroeste de Florida. Eso hará que esta temporada de huracanes sea especialmente difícil.

Cualquier nueva depresión tropical, o incluso un incipiente disturbio tropical, será suficiente para poner nerviosas a millones de personas desde Fort Myers hasta Sarasota.

"Ciertamente esperamos no tener (impactos) consecutivos", dijo Dan Allers, el nuevo alcalde de Fort Myers Beach. "La incertidumbre y el no saber son lo más duro".

Esta temporada 2023 luce especialmente incierta

Sí, es muy posible que se forme el fenómeno de El Niño. El calentamiento del área tropical del Océano Pacífico tiene repercusiones globales, incluyendo vientos en altura más fuertes del oeste que tienden a mitigar la fuerza de las tormentas tropicales en el Atlántico.

Y podría ser un El Niño especialmente fuerte, lo que, lógicamente, lleva a muchos a pensar que la temporada de huracanes 2023 en el Atlántico se verá suprimida. Pero la diferencia de tormentas tropicales y huracanes que tocan tierra entre El Niño y La Niña es insignificante para el sur de la Florida.

Bajo cualquiera de los dos fenómenos, el área de Miami y Fort Lauderdale es golpeada alrededor de una vez cada tres años.

No acapara tantos titulares como El Niño, pero la temperatura a lo largo de la franja tropical del Atlántico es quizá de mayor importancia.

De África al Caribe, el agua ya supera los 80 grados Fahrenheit, el umbral en el que las tormentas tropicales pueden formarse.

En muchos lugares, está casi tres grados (F) más caliente de lo que las temperaturas deberían ser en mayo.

Las aguas calientes del Golfo de México, alimentadas por el calentamiento global, favorecieron el rápido ciclo de intensificación de Ian, llevándolo a un Categoría 5 antes de tocar tierra como Categoría 4. ¿Qué significa un agua tres grados más caliente de lo normal para las tormentas del 2023?

"Esperen caos", dice la doctora Jennifer Francis, científica senior en el Woodwell Climate Research Center, respecto a las condiciones de este año. "No hemos tenido un El Niño fuerte, en conjunción con una ola oceánica de calor en el Pacífico Norte, en conjunción con un Océano Atlántico en el que las temperaturas están casi fuera de los límites. Esta combinación de factores es algo que realmente no hemos visto antes, así que es realmente difícil hacer cualquier clase de predicción".

Una atmósfera más caliente, también producto del cambio climático, hizo que la precipitación asociada con Ian aumentara un 10 por ciento en Florida. Eso significa que el huracán trajo consigo 22 pulgadas de lluvia en lugar de 20 pulgadas en algunas partes del estado. Esas dos pulgadas de más causaron mucho daño adicional y potencialmente algunas muertes.

Mientras tanto, la tasa de aumento de nivel del mar en la Costa del Golfo y el Litoral del Este es una de las más rápidas del planeta.

Según un indicador de mareas en Virginia Key, los niveles del agua están siete pulgadas más altos hoy que en 1994. Un nivel más alto del mar probablemente contribuyó a la enorme y mortífera marejada ciclónica del huracán Ian que penetró tierra adentro en Fort Myers y comunidades vecinas.

Las tormentas que se forman en este planeta más caliente, tienen una mayor propensión de alcanzar intensidades devastadoras. Como Andrew, que fue un huracán en época de El Niño. Y como Ian, que ocurrió durante La Niña. Es por eso que el subdirector del Centro Nacional de Huracanes, Jamie Rhome, dice que "para los surfloridanos, El Niño no es más que una distracción".

Mi punto de vista: la temporada de huracanes de este año podría estar llena de sorpresas.