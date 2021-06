Identifican a las víctimas del accidente el día del desfile del orgullo gay en Wilton Manors

La policía ha revelado el nombre del hombre que falleció, se trata de James Fahy de 75 años y sus compañeros del coro le llamaban Jim. Esta noche nos dicen que su muerte deja a toda una comunidad devastada.

Las imágenes son impactantes y muestran como la camioneta pick up se estrella a gran velocidad con este vivero de plantas tras atropellar a varias personas de manera accidental según reporta la policía.

Tom Cusack, miembro del coro de hombres gay de Fort Lauderdale, dice:

“Él era un hombre amable, muy agradable, le encantaba el coro y la principalmente la navidad”

Es como recuerdan esta noche a James Fahy tras el accidente que le quito la vida en el desfile del orgullo gay de Wilton Maners.

Yariel Valdés, quien asistía al desfile al momento del incidente, dice:

“Una preocupación porque no sabíamos exactamente qué estaba sucediendo. Solamente se mandó un mensaje de que había ocurrido un accidente y todos nos quedamos como ¿qué pasó?”.

Hoy tambien fue revelado el nombre del conductor del vehículo, identificado como Fred Johnson, de 77 años, y que al igual que la víctima mortal, era miembro del coro de hombres gay de Fort Lauderlade.

Johnson compartió un comunicado diciendo en parte que “este fue un accidente horrible y ofrezco mi más sincera disculpa a todos los que fueron impactados por esta tragedia. Amo a mi familia del coro y a la comunidad. Nunca haría nada para lastimarlos intencionalmente”.

Además, las autoridades tambien dijeron hoy que Jerry Vroegh y Gary Keating resultaron heridos en el incidente. Los dos hacen parte de este coro que hoy se refirió al fallecimiento de Fahy diciendo que “fue un miembro valioso de la familia desde hace mucho y que lo extrañaran profundamente”. Mientras el alcalde de Fort Lauderdale se retrató de sus primeras declaraciones tras el accidente.

Dean Trantalis, alcalde de Fort Lauderdale, dice:

“Me arrepiento de haber dicho que era un ataque terrorista porque concluimos que no era así. Pero no me arrepiento de haberme sentido aterrorizado por alguien que arremetió contra la multitud”.

Las victimas que resultaron heridas ya salieron del hospital, y de momento la policía no ha presentado cargos en contra del conductor del vehículo. Sin embargo, la investigación continúa.