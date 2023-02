Viviendo un sueño: rompe récord Guinness de visitas consecutivas a este parque de Disney

A mucha gente le encanta ir a Disneyland, e intentan ir varias veces al año, pero un hombre del condado de Orange le ha ganado a todo el mundo, rompiendo un récord Guinness en el proceso.

Jeff Reitz, un residente de Huntington Beach de 50 años, ha pasado los últimos ocho años, tres meses y 13 días viviendo su sueño. Visitó el parque de atracción 2,995 días seguidos desde el 2012, lo cual lo convirtió en el poseedor del récord mundial de visitas consecutivas a Disneyland.

Desafortunadamente, antes de su visita número 3,000, la pandemia del coronavirus causó el cierre del parque el 14 de marzo del 2020.

Todo comenzó como una broma entre amigos, pero rápidamente hizo a Reitz en un tipo de celebridad. Reitz empezó a documentar su hazaña por Instagram.

Reitz también aparecen en la edición 2021 de "Ripley's Believe It or Not!"