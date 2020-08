Víctima de fraude no lograba recibir sus beneficios de desempleo

Millones de floridanos han recibido beneficios de desempleo luego de quedar cesantes debido a la pandemia, pero aún hay algunas personas que no han podido cobrar lo que les corresponde por distintas razones, entre ellas el fraude.

Como descubrió el equipo de Telemundo 51 Responde, hay quienes están usando números de seguro social robados para solicitar beneficios que no les corresponden.

Alberto Herrera Solís, que perdió su trabajo en la industria de la hotelería, solicitó a principios de abril los beneficios por desempleo enviando un formulario por correo.

"Después que no contestaron absolutamente nada, volvimos por online a hacer la aplicación de nuevo", dice Herrera Solís.

Como no logró resultados, comenzó a llamar una y otra vez al Departamento de Oportunidad Económica (DEO) hasta que alguien le dijo que su aplicación tenía problemas.

"Nos dijo que yo tenía el nombre cambiado completamente; que ese social security no daba con el nombre que yo tenía”, dice Herrera Solís, quien explicó que la funcionaria le dijo que otra persona estaba registrada con su número de seguro social.

El FBI anunció recientemente que ha visto un aumento de solicitudes de beneficios de desempleo fraudulentas hechas con información robada.

Herrera Solís dice que reportó el fraude al DEO.

"Mande la licencia, mande el social security, mande la dirección el nombre completo todo…me dijeron que me iban a contestar en 24 o 48 horas, no me contestaron nada", dice.

Fue entonces que contactó a Telemundo 51 Responde. Nosotros le escribimos al DEO que respondió el 22 de junio diciendo que se comunicarían con él, lo que no ocurrió.

El 8 de julio, cuando volvimos a escribir, nos dijeron que estaba en la lista y que enviáramos nuestras preguntas. Lo hicimos y no recibimos respuesta. Tuvimos que escribirles otras dos veces más para que colocaran el caso de Alberto como "urgente" y lo contactaran.

"Llamaron, lo pudimos encontrar con su PIN puesto y todo y con la cantidad que le iban a pagar", dice Nancy Herrera, la esposa de Alberto.

Él asegura que le dijeron que un compañero de trabajo había estado usando su número de seguro social pero no le dieron más detalles. Dijeron que habían esclarecido la situación y le enviaron tres cheques por un total de $6,275.

El DEO nunca contestó la lista de preguntas que le enviamos acerca de estos fraudes, admitiendo solamente que el fraude es real y que las personas deben reportarlo a través del correo electrónico ReportRAScam@deo.myflorida.com. En cuanto a Alberto Herrera Solís, aparte de reportar el fraude con el DEO, denunció el robo de identidad con las autoridades.