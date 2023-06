Unos $1,500 millones de dólares en reembolsos fiscales de 2019 esperan ser reclamados

Si todavía no has presentado tus impuestos del año 2019, debes saber que el tiempo se está agotando. Según el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus sigla en inglés), existen 1,5 mil millones de dólares en reembolsos sin reclamar para ese año.

En medio de la pandemia del coronavirus, presentar la declaración de impuestos de 2019 fue un desafío para muchos. El IRS señala que millones de personas que no presentaron sus impuestos para ese año podrían ser elegibles para un reembolso.

Alejandra Castro, portavoz del IRS, recalca que "el IRS estima que aproximadamente 1,5 millones de contribuyentes no presentaron la declaración de impuestos en el 2019."

El plazo de tres años para presentar la declaración se extendió hasta el 17 de julio de este año. Por lo que, si eres uno de esos contribuyentes, debes apurarte.

Alejandra Castro recomienda que un experto en impuestos registrado presente tu declaración. Aclara que no puedes usar la opción Free File y que el IRS no permitirá presentar en línea a través de sitios web de preparación de impuestos.

La portavoz del IRS ofrece una recomendación adicional: "Empieza a buscar todos los documentos, los archivos, los récords de pagos que tienes de ese año o puedes ir a IRS.gov y buscar una transcripción en línea."

En términos de reembolsos de impuestos no reclamados del 2019, Florida ocupa el tercer lugar en la nación. Las estimaciones del IRS indican que más de 89,000 floridanos aún no han reclamado sus reembolsos, lo que asciende a casi 90 millones de dólares. El reembolso promedio se sitúa en los $893. Además, la gente puede ser elegible para créditos fiscales.

Castro asegura que "si hay muchos créditos. Por ejemplo, si tuvieron al niño en guarderías y califican para el crédito tributario por ingreso al trabajo o los créditos por hijos, hay muchos créditos que los contribuyentes pueden tomar beneficio de ellos."

Se les recuerda que tienen hasta el 17 de julio para presentar sus impuestos del 2019. Si debes algún impuesto de ese año, cualquier reembolso que puedas obtener se usará para pagar esa deuda.

Si esperas recibir dinero, ten en cuenta que el IRS podría retener esos fondos si no has presentado tus declaraciones del 2021 y 2022. Así que, no demores y presenta tus impuestos a tiempo.